Corinthians quer envolver europeu para ter meia do Bahia

Nesta semana, a imprensa paulista colocou o Corinthians como mais um clube interessado no meia Ramires, do Bahia. Uma das revelações do Campeonato Brasileiro de 2018, o jogador foi convocado para a disputa do Campeonato Sul-Americano Sub-20.

O rumor nasceu a partir de uma conversa entre os presidentes das duas agremiações. O tricolor baiano Guilherme Belintani confirmou ao Globoesporte que, realmente, houve uma conversa com o alvinegro paulista Andrés Sanchez sobre o jogador.

“Na verdade, eu estive com o presidente Andrés há uns três dias. Ele perguntou, foi um bate papo, conversa entre presidentes, sabe? Mas não passou disso”, disse Guilherme.

O Corinthians vem enfrentando problemas financeiros. Com isso, o clube paulista pensa em envolver um europeu na tramoia. Um dos cotados é o inglês Manchester City, de acordo com o portal Meu Timão.

Segundo o site, o intuito é que o empresario do jogador feche a contratação com algum time europeu, e que este acerte um empréstimo para 2019 com o Corinthians.

adblock ativo