Copinha: Bahia bate Juventude nos pênaltis e vai às quartas

Com a pompa de quem segue invicto e de quem ainda não tomou gols, o Bahia segue firme na sua caminhada por conquistar o título inédito da Copa São Paulo de Futebol Júnior: na noite desta sexta-feira, 18, após empate sem gols no tempo normal, bateu o juventude por um insólito 9 a 8 na disputa de pênaltis e passou às quartas de final do torneio.

Após um duelo truncado e desprovido de bons lances de perigo dos dois lados, sobrou emoção na disputa de pênaltis, que teve as duas equipes à frente do escore alternadamente e registrou 24 cobranças no total. Mas o tricolor se mostrou mais eficiente e, das 12 cobranças, errou apenas três. Quando o escore marcava 8 a 8, o volante Ermel desperdiçou a sua segunda penalidade e deixou para Raylan a responsabilidade por encerrar o duelo.

Assim como já houvera feito na primeira cobrança, o carismático lateral-direito tricolor bateu firme, marcou mais uma vez e sacramentou a classificação do Esquadrãozinho. Inspirado, o goleiro Renan também se destacou na disputa: pegou quatro penalidades e ainda converteu a sua cobrança.

Na sequência do torneio, o time baiano terá pela frente o Grêmio, que bateu o Atlético-MG também em disputa de pênaltis, após empate de 2 a 2 no tempo normal. O duelo de tricolores acontecerá às 14h do próximo domingo, 20, no Estádio Nicolau Alayon, em Barra Funda, na zona oeste de São Paulo.

Se passar pelo tricolor Gaúcho, o Esquadrãozinho de Aço fará um dos jogos das semifinais contra o vencedor do duelo entre Goiás e São Paulo, que também se enfrentam no domingo, às 10h. Neste sábado, 19, também pelas quartas, o Santos enfrenta o Audax-SP e o Palmeiras pega o Goiás.

Jogo truncado - Na primeira etapa do jogo disputado em Araras, os meninos do Bahia e do Juventude não reeditaram em campo as boas atuações que haviam credenciado as suas equipes a figurar entre os 16 melhores clubes da Copinha e se anularam em campo.

Diante de um alviverde gaúcho bem compactado, o Bahia se mostrou desarticulado e não assustou o seu adversário. O Juve, porém, foi mais contundente nos contra-ataques, mas também não levou perigo à meta de Renan.

No segundo tempo, o Juventude se aventurou mais nas jogadas de ataque e deixou o jogo mais franco. Contudo, assim como acontecera no primeiro tempo, faltou inspiração e o duelo ficou marcado por jogadas robustas, porém pouco contundentes.

A melhor chance do Bahia aconteceu somente aos 41 minutos do segundo tempo: Caio César aproveitou bola lançada na grande área e cabeceou com perigo, mas Ayrton saltou e fez uma grande defesa.

Pênaltis e emoção - Ermel iniciou a disputa de pênaltis e desperdiçou a primeira cobrança do Juventude: pegou mal na bola e permitiu a Renan fazer a defesa. Raylan respondeu e converteu a sua primeira penalidade: 1 a 0.

Flávio colocou a bola no canto contrário ao escolhido por Renan e deixou tudo igual; Ryder bateu firme e recolocou o Bahia na frente. Brunello mandou no canto de Renan e deixou tudo igual mais uma vez: 2 a 2.

Quando o Bahia buscava o terceiro tento e a manutenção da vantagem, Caio César tomou pouca distância e facilitou para Ayrton, que defendeu. Na sequência, Alan Schons bateu firme e pôs o Juve na frente: 3 a 2.

Frio, Zé Roberto mandou a bola no meio e deixou tudo igual mais uma vez: Bahia 3x3 Juventude. Mas Flavinho mandou no canto e fez o quarto do Juventude! Matheus empatou e levou a disputa para as cobranças alternadas.

Vacaria e Feijão marcaram: 5 a 5. Ademilson e Erick também converteram e deixaram a disputa empatada em 6 a 6. Renan pegou pênalti de Rafael e deixou o Bahia perto da vitória, mas Maracás mandou a sua cobrança para fora. O goleiro tricolor também pegou o pênalti de Lucas Veneno; Laercio despediçou também.

Juliano e Robson marcaram. 7 a 7. Goleiros, Ayrton e Renan também deixaram as suas marcas. 8 a 8. Mas Ermel não estava no seu dia: tentou cobrança com estilo e viu Renan fazer outra intervenção importante. Com estilo e com responsabilidade, Raylan bateu à meia altura e soltou o grito dos meninos do Esquadrãozinho de Aço, que venceram por 9 a 8.

