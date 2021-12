Copa Sul-Americana: Bahia segue para o Uruguai com novidades

Os jogadores do Bahia não tiveram nem tempo de descansar após o empate com o Fluminense no Rio de Janeiro e já seguiram para Montevidéu, no Uruguai, onde encaram o Atlético Cerro (URU), pela partida de volta da 2ª fase da Copa Sul-Americana. O confronto ocorrerá nesta quarta-feira, 8, às 21h45, no Estádio Luis Tróccoli.

A lista de relacionados do Tricolor para este confronto terá algumas mudanças. Os laterais Paulinho, Bruno e Mayk, o volante Joilson e o atacante Pelezinho retornaram para Salvador, enquanto que o lateral-esquerdo Léo, o meia Régis e o atacante Kayke seguiram viagem para a cidade uruguaia.

Além disso, o treinador Enderson Moreira já sinalizou que vai poupar o atacante Gilberto e mais alguns jogadores deste confronto. O comandante vai realizar um treino nesta terça, 7, no estádio Luis Fransini, para definir a equipe que vai a campo no Uruguai.

Como venceu o primeiro jogo por 2 a 0 em Salvador, o Bahia pode até perder por um gol de diferença que avança de fase na competição. A equipe que seguir no torneio enfrentará Botafogo ou Nacional do Paraguai.

