Copa SP: Esquadrãozinho faz mais um amistoso neste sábado

Os jogadores da equipe sub-17 do Bahia tem compromisso marcado para este sábado, 19, visando a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2016. A partida será contra o VK Esporte Clube. O confronto está marcado para 15h, no clube do Sesi, localizado no Centro Industrial de Aratu (CIA), em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Este será o terceiro amistoso preparatório para a Copinha, realizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Nos outros dois jogos, o Bahia venceu o Projeto Fênix (5 x 0) e a Seleção de Praia do Forte (4 x 2).

No jogo deste sábado, o técnico Edson Fabiano terá todos os atletas à disposição e vai manter a escalação dos últimos testes: Deijair; Leandro, Jonas, Jaques e Alisson Borges; Luis Fernando, Júnior, Felipinho e Max; Geovante Itinga e Cristiano.

