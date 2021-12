Copa SP: Bahia faz amistoso neste sábado de olho na estreia

A equipe do Bahia sub-20 fará um jogo amistoso diante do Projeto Fênix, no Fazendão, neste sábado, às 9h, visando a preparação para a estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2016.

Este será o primeiro teste antes da viagem para Taubaté, interior da capital paulista, onde o tricolor ficará sediado. A competição terá sua largada no início de janeiro do ano que vem.

O técnico Edson Fabiano já definiu o time que vai a campo: Deijair; Leandro, Jonas, Jaques e Alisson Borges; Luis Fernando, Júnior, Felipinho e Max; Cristiano e Geovane Itinga.

Após o término do Campeonato Baiano da categoria, no dia 27 de novembro, os jogadores tiveram somente três dias de folga e já voltaram às atividades.

