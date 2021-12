Copa do Brasil sub-20: entrada para Bahia x São Paulo será gratuita

O Bahia vai precisar de sua torcida para reverter a situação complicada em que se envolveu no jogo de ida da Copa do Brasil sub-20, diante do São Paulo. Pensando nisso, o Tricolor mudou de ideia e, nesta terça-feira, 6, anunciou que a entrada para o jogo de volta da final, no estádio de Pituaçu, será gratuita, e não mais R$ 5, como havia anunciado na segunda-feira, 5.

A partida será realizada nesta quinta-feira, 8, às 20h15 (Horário da Bahia), e o time precisará do seu torcedor nas arquibancadas para empurrar o time, já que perdeu por 3 a 1 para o tricolor paulista, na semana passada, no Morumbi.

Com isso, agora, os comandados de Aroldo Moreira precisam vencer por três gols de diferença para levantar o troféu. Em caso de triunfo por dois gols de diferença, a favor do Esquadrãozinho, o jogo vai para os pênaltis.

Os portões de Pituaçu estarão abertos para receber o torcedor. A garotada conta com o apoio de vocês, na quinta-feira, às 20h15. BBMP! — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 6 de dezembro de 2016

