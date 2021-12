Copa do Brasil Sub-17: Bahia recebe Fluminense nesta terça

Após eliminar o Boa Esporte, o time do Bahia Sub-17 encara o Fluminense pela segunda fase da Copa do Brasil, nesta terça-feira, 18, às 15h30, no estádio de Pituaçu.

O time comandado pelo técnico Edson Fabiano deve entrar em campo com Gilson; Vinícius, Jaques, Everson e Alisson; Wesley, Hugo Ribeiro e Júnior; Hugo Freitas, Geovane e Cristiano. Os ingressos para o jogo custam R$ 10 (inteira) e 5 (meia entrada).

A competição é disputada no sistema mata-mata, sendo realizado dois jogos em cada fase. O segundo confronto entre o Esquadrão e a equipe carioca será realizada no domingo, 23, às 15h30, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

adblock ativo