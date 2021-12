Copa do Brasil Sub-17: Bahia é derrotado pelo Fluminense

O Bahia perdeu para o Fluminense, por 3 a 2, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17, realizada na terça-feira, 18, no estádio de Pituaçu, em Salvador.

Depois de sair atrás no marcador, o tricolor conseguiu o empate, ainda no primeiro tempo, com um gol de Hugo Freitas. Na etapa final, o Esquadrão perdeu um pênalti e viu o Fluminense abrir 3 a 1, mas com um tento assinalado por Cadu, nos acréscimos da partida, o Bahia diminuiu o placar.

Agora, o tricolor precisa vencer a equipe carioca por 2 a 0 para avançar no torneio nacional. Caso o jogo de volta termine no mesmo placar, a decisão será nos pênaltis. O Fluminense garante a vaga até perdendo a partida por 1 a 0 ou 2 a 1.

O jogo decisivo está marcado para domingo, 23, às 15h30, no estádio das Laranjeiras. Se avançar, o Esquadrão enfrenta o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Atlético-PR.

