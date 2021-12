Copa do Brasil: Bahia encara Vasco em busca de título inédito no sub-20

Buscando fazer história, o Bahia pode conquistar o seu primeiro título da Copa do Brasil sub-20 neste domingo, 3. Para isso, o Tricolor precisa vencer o Vasco da Gama, por 2 gols ou mais, no duelo desta noite, às 19h, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

Após perder por 2 a 1, de virada, no duelo de ida, no último domingo, 27, em Pituaçu, o time do técnico Eduardo Guadagnucci, terá que reverter o placar adverso para garantir o troféu da competição pela primeira vez. Em caso de triunfo por um gol de vantagem, a decisão vai para as penalidades máximas.

Em oito anos de competição, está é a segunda vez que o Esquadrão chega à grande final da competição. Em 2016, o clube bateu na trave e perdeu o título para o São Paulo, após não conseguir vencer nenhum dos jogos da grande decisão.

Confiante na campanha do time, Guadagnucci falou sobre o grande desafio de logo mais. "A final está aberta. Nós condições temos de fazer um bom jogo também e sair com o resultado ”, declarou.

