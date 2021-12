Copa BR sub-20: Bahia garante classificação nos pênaltis

O Bahia conquistou a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil sub-20 ao vencer, nos pênaltis, o América-RN, em jogo disputado na última quarta-feira, 25, no estádio de Pituaçu em Salvador.

Na disputa de penalidades, o Tricolor Baiano bateu o adversário potiguar por 4 a 1. No tempo normal, o Bahia venceu por 3 a 1, mesmo placar do jogo de ida em Natal. Evandro, Léo e Zé Roberto marcaram os gols do Esquadrão no jogo.

Nos pênaltis, Zé Roberto, Teco, Éder e Lourival converteram suas penalidades. O goleiro tricolor Renan defendeu o primeiro pênalti da sequência e ainda contou com outro pênalti batido para fora por um jogador do América-RN.

O time comandado pelo ex-jogador e agora técnico Charles Fabian jogou com a seguinte formação: Renan; Railan, Marcão, Evandro e Erick; Amorim, Anderson (Éder), Vitor e Patric (Lourival); Léo (Teco) e Zé Roberto.

Nas oitavas de final, o Bahia enfrenta o Joinville, que eliminou o Vasco. A primeira partida será na próxima quarta-feira, 2, às 16 horas, em Joinville. O jogo de volta acontece na quarta-feira seguinte, dia 9, às 20h30, em local ainda a ser confirmado.

adblock ativo