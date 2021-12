Convidado por Sant'ana, zagueiro Titi vai ao Fazendão

A reapresentação do Bahia após o triunfo sobre o Cruzeiro, na quinta-feira, 9, no Fazendão, contou com a visita do zagueiro Titi, que está de férias em Salvador.

A diretoria do clube não confirma oficialmente, mas deve tentar acertar a contratação com o jogador. Ele defendeu o Tricolor entre 2011 e 2015 e tem vínculo com o Kasimpasa, da Turquia, até o fim deste mês.

Em entrevista ao Programa do Esquadrão, o presidente Marcelo Sant’Ana fez um convite a Titi. “Titibul, passe no Fazendão que temos uma pendência a resolver. E o torcedor que se associar pode nos ajudar nisso”, disse, insinuando uma necessidade de investimento para repatriar o atleta.

