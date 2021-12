Contundido, jogador do Bahia é cortado da Seleção sub-20

O jogador Anderson Talisca foi cortado da Seleção Brasileira Sub-20, após contusão no joelho esquerdo. O jogador havia sido convocado para disputar o Sul-Americano da categoria, no início do mês, mas por conta de um edema ósseo ficará em Salvador tratando da lesão.

Segundo o departamento médico do Bahia, foi constatado um edema ósseo no joelho, nada muito grave, mas que necessita de tratamento e repouso durante 10 a 15 dias. Não será necessário uma intervenção cirúrgica.

O médico Marcos Lopes, Vice Presidente Médico do Bahia comunicou a CBF sobre o veto do atleta, que fará fará tratamento durante as férias para que esteja totalmente recuperado no inicio de janeiro. Talisca está confirmado no elenco profissional do Bahia para a temporada 2013.

