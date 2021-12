Contrato do EI garante R$ 13,7 mi por ano para o Bahia

O Bahia está entre os 14 times com os quais a Turner - grupo ao qual pertencem os canais Esporte Interativo - assinou contrato para transmitir os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro a partir de 2019. O anúncio oficial aconteceu num evento no Museu do Futebol, no Pacaembu, em São Paulo, na tarde desta terça-feira, 19.

Além do Tricolor, fazem parte do grupo os nordestinos Ceará, Fortaleza, Sampaio Corrêa e Santa Cruz. Do Sul, estão Atlético-PR, Coritiba, Criciúma, Internacional, Joinville e Paraná. De São Paulo, vêm o Santos e a Ponte Preta, e do Norte, o Paysandu.

A emissora não confirma, mas ainda está em negociações para incluir Figueirense e Palmeiras num grupo de 16 times. O clube catarinense está mais perto de fechar do que o paulista, restando apenas detalhes.

Por outro lado, o Santa Cruz, que tem contrato assinado e foi anunciado no evento, ainda negocia com a Globo e pode deixar o grupo do Esporte Interativo. De fato, não havia representante do time coral no evento desta tarde.

Valores

O vínculo é válido até 2024. O valor que será pago anualmente aos clubes não foi divulgado no evento. Foi confirmado que o total de investimento da emissora será dividido da seguinte forma entre as equipes: 50% do filão distribuído de forma igual entre os times; 25% de acordo com o rendimento dos times no campeonato; e 25% segundo a audiência.

Nos bastidores, a emissora confirma que o investimento anual dela vai depender do número de times que participarem da Série A naquela temporada. Cada clube tem uma 'cota' de aproximadamente R$ 27,5 milhões - número que se chegou ao levar em conta que a Turner investiria R$ 550 milhões se tivesse contrato com os 20 times do campeonato.

Sendo assim, se houverem oito times, por exemplo, serão investidos R$ 220 milhões - divididos da forma citada acima. Se os 14 estiverem na Série A, serão investidos R$ 385 milhões, e assim por diante.

O fato é que, obedecendo a divisão de 50% igualitária, o Bahia terá, no mínimo, R$ 13,7 milhões por ano com a TV fechada. Como foi citado, este número pode aumentar de acordo com o rendimento do time e com a audiência.

O clube que estiver na Série B não vai receber nada do canal. O número de transmissões de partidas também dependerá da quantidade de times que estiverem no campeonato - se apenas um time estiver na Série A, por exemplo, seus jogos não serão transmitidos. Se forem dois, só passarão na TV os jogos entre eles, e assim segue. O número que a emissora trabalha para transmitir pelo menos dois jogos por rodada é de oito times.

Como premiação pela assinatura - as chamadas 'luvas' -, o Bahia recebeu R$ 40 milhões que já estão nos cofres do Tricolor. O clube ainda está liberado para negociar os direitos de transmissão da TV aberta e da TV por demanda (o pay-per-view) livremente.

Como novidade, o grupo Turner se comprometeu a promover, na sua programação, os programas de sócio-torcedor dos clubes. Além disso, anunciou que vai transmitir os jogos do meio de semana em horários mais cedo do que os atuais.

O Esporte Interativo também confirmou que vai chamar os estádios nas suas transmissões com os nomes de seus patrocinadores - os chamados naming rights.

*O repórter viajou a convite do Esporte Interativo

adblock ativo