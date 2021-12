Contra Tremendão, Bahia busca primeiro triunfo na Arena

Ainda sem vencer na sua mais nova casa, o Bahia volta a campo na Arena Fonte Nova na noite desta quarta-feira, 24, contra o Bahia de Feira, para pôr fim à escrita negativa.

Além do Tremendão, o tricolor da capital luta contra os seus próprios fantasmas: há quatro jogos sem vencer no Campeonato Baiano, caiu para a segunda colocação do Grupo 2 e, diante da possibilidade de ficar de fora da semifinal do torneio, tem sido alvo de inúmeros protestos da sua apaixonada torcida.

A relação da atual administração do clube com a nação tricolor anda tão abalada que o jogo diante do adversário de Feira de Santana deve ser visto por uma quantidade diminuta de torcedores na arquibancada - sobretudo em contestação à política de contratação da direção do Esquadrão, o torcedor ameaça pôr em prática a campanha de "público zero".

Já o Tremendão chega à Arena Fonte Nova em grande fase: com 11 pontos ganhos, é o terceiro colocado do Grupo 3 e ameaça a classificação dos líderes Juazeirense e Vitória.

Além de Bahia x Bahia de Feira, a quarta-feira que fecha a penúltima rodada da segunda fase do Baianão tem ainda os duelos entre Botafogo x Juazeirense, Juazeiro x Vitória da Conquista e Feirense x Vitória.

Bahia - Contra o Bahia de Feira, o time do técnico Joel Santana terá pelo menos três mudanças em relação à equipe que havia iniciado a partida do último domingo, 21, contra a Juazeirense.

A primeira alteração está no gol: embora tenha feito boas apresentações e se mantido invicto como titular, Omar volta para o banco de reservas e dá lugar ao badalado Marcelo Lomba, então recuperou de um corte que houvera sofrido no rosto.

Joel tem uma dúvida técnica na lateral direita: está dividido entre Pablo e o jovem formado nas divisões de base Madson. Neto, que atuava como titular desde o começo da temporada, ainda se recupera de uma lesão muscular.

No meio campo, Hélder, recuperado de cansaço muscular, fica com a vaga que fora de Jéferson no jogo contra o Cancão de Fogo. Sem poder contar com Zé Roberto, que foi vetado de última hora, Joel deverá lançar mão de Marquinhos Gabriel para formar dupla com Obina.

Bahia de Feira - O grande trunfo do Tremendão para a partida em Salvador está representado no camisa 9 do seu time: artilheiro isolado do Baianão, Rômulo já balançou as redes em 19 oportunidades.

Em relação ao time que bateu o Feirense por 1 a 0 no Joia da Princesa, na rodada passada, o técnico Nazareno Silva não poderá contar apenas com o lateral-direito Michel.

De acordo com as opções que o treinador possui no elenco, George deve ser o escolhido para atuar no setor. O restante do time é o mesmo que venceu a Águia do Sertão.

Em situação diametralmente oposta à do seu adversário, o Bahia de Feira não perde há quatro rodadas. Se vencer em Salvador, poderá acirrar ainda mais a briga no Grupo 3 e tornar o Ba-Vi do próximo domingo, 28, trágico para uma das duas maiores forças do futebol baiano.

adblock ativo