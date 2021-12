Contra Santa, Bahia inicia 1ª batalha para chegar à decisão

Que Bahia x Santa Cruz é um clássico do Nordeste não é novidade alguma. O fato novo é que essa rivalidade tem ganhado importantes capítulos nos últimos três anos, desde que o tricolor pernambucano escapou do calvário da Série D.

Nesta quarta-feira, 13, esse embate particular terá mais um episódio decisivo - o primeiro, na realidade, de dois jogos que valem uma vaga na decisão da Copa do Nordeste. Será às 21h45, no Arruda.

No ano passado, por exemplo, o Santa Cruz dominou. Os dois duelos pela Série B foram vencidos pela Cobra Coral: 3 a 1 no Arruda e 2 a 1, de virada, no jogo do returno, em plena Fonte Nova.

Os reveses - especialmente o segundo, restando quatro jogos para o final da Série B - foram fundamentais para a derrocada do Esquadrão, que não conseguiu o acesso no final do ano e acabou em 9º lugar na tabela.

Neste ano ocorreu o oposto. Uma pequena vingança do Tricolor começou na fase de grupos do Nordestão com dois triunfos, ambos por 1 a 0: o primeiro em Recife e o último em Salvador, este com o Esquadrão usando time reserva.

As derrotas fizeram o Santa Cruz se classificar na famigerada 'bacia das almas' para as quartas de final da competição, com a 7ª campanha entre os oito times. As feridas, porém, ocorreram: o técnico Marcelo Martelotte, responsável pelo acesso da Cobra Coral em 2015, perdeu o emprego.

Não é à toa que esse embate em dois momentos, que começa logo mais, ganhou ares de tira-teima. Afinal, o peso dos triunfos do Bahia ainda não se compara ao daqueles do Santa no ano passado.

Embalados

O Santa Cruz chega para o jogo em bom momento. Desde que Martelotte saiu, a equipe não perdeu - inclusive bateu duas vezes o atual campeão Ceará nas quartas de final.

O Bahia teve dificuldades um pouco maiores com o Fortaleza - venceu fora, por 2 a 1, e empatou em casa, por 1 a 1. No entanto, ganhou quatro das últimas cinco partidas e, como notícia ainda melhor, terá o retorno do 'Brocador' Hernane à competição.

O camisa 9 só disputou metade dos oito jogos do Tricolor na competição, mas mesmo assim continua como goleador do time e vice-artilheiro do Nordestão, com cinco tentos. O líder entre os artilheiros é Rodrigão, do Campinense - que pega o Sport nas semifinais - com sete gols.

Quem agradece é Edigar Junio, companheiro de ataque do Brocador logo mais. "A volta de Hernane é muito importante, isso é indiscutível. A presença de área que ele tem ajuda muito a gente, no caso eu e Thiago [Ribeiro], que estávamos jogando mais próximos da área, mas não temos tanto essa característica de centroavante", disse Edigar.

O zagueiro Lucas Fonseca, que estreou nesta temporada pelo Bahia justamente contra o Santa Cruz, alerta que o duelo de hoje será bem diferente daquele: "O que aconteceu antes não conta mais. O que vale é o jogo de amanhã (quarta-feira). Mudou o treinador, mudaram alguns jogadores, mas a gente acompanhou alguns jogos deles para nos preparar".

O time será praticamente o mesmo que bateu o Flu de Feira no último sábado. A única mudança será a entrada de Danilo Pires no lugar de Paulo Roberto, suspenso após expulsão contra o Fortaleza.

Coral modificada

Já o Santa Cruz vem bem diferente do que perdeu para o Bahia na 1ª fase. São cinco jogadores novos, entre eles o volante Uillian Correia, contratado do Cruzeiro. O atacante Arthur e o meia Lelê ganharam vaga entre os titulares, assim como Danny Morais e Neris voltaram à zaga.

