Contra rival direto, Bahia precisa vencer o São Paulo para voltar ao G-6

Quando a bola rolar para Bahia e São Paulo, nesta quarta-feira, 9, às 21h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo Brasileirão, terá início o quarto confronto entre os tricolores nesta temporada. E o Esquadrão leva ampla vantagem diante do time do Morumbi em 2019. Até aqui, em três duelos, são duas vitórias da equipe baiana e um empate, com dois gols marcados pelos comandados do técnico Roger Machado e nenhum tento sofrido.

>>Daniel Alves, Antony e Arboleda desfalcam o São Paulo

Mas o que passou, passou. Agora, a partida desta noite coloca frente a frente duas equipes que brigam diretamente por uma vaga na zona de classificação à Libertadores da América. Atual 5º colocado, o São Paulo tem 39 pontos, dois a mais que o Bahia, que está na 7ª posição.

É por isso que o volante Flávio quer o time focado no triunfo para que o Esquadrão possa retornar ao G-6. “A gente tem que ir para cima. A gente tem que jogar como o professor Roger fala. A gente respeita todo mundo, mas não tem medo de ninguém”, pediu o jogador em entrevista coletiva ontem no Fazendão.

Trio é poupado

O trio de ataque titular do Bahia formado por Élber, Artur e Gilberto foi poupado do último treino, na terça, 8, no Fazendão antes do jogo com o São Paulo.

Desgastados, os jogadores ficaram fora do trabalho, mas não preocupam para o embate. Já o substituto de Guerra, suspenso, ainda é um mistério. “Tem Ronaldo, Marco Antônio, João Pedro”, despistou Flávio na coletiva com a imprensa.

