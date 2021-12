Contra Ponte, Caio Júnior pode improvisar Fabinho na zaga

O técnico Caio Júnior será obrigado a improvisar jogadores para montar o setor defensivo do Bahia que encara a Ponte Preta, na próxima quarta-feira, 15, às 20h30, no Estádio Moisés Lucarelli. O principal problema para o comandante está na defesa, que não conta com os suspensos Titi e Danny Morais.

Lucas Fonseca está garantido como um dos substitutos. A outra vaga será disputada entre os garotos Alysson e Dudu, com pouca experiência como titulares. Se não forem aprovados, a outra possibilidade para o comandate tricolor é de improvisar Fabinho como zagueiro. Nos últimos jogos, o volante de origem vinha atuando com frequência como lateral -direito.

No meio-campo, que não contará com o volante Fahel, também suspenso, mais problemas: a dúvida é entre escalar Diones ao lado do próprio Fabinho ou do recém-contratado Victor Lopes. Na lateral direita, volta o garoto Gil Bahia, enquanto na esquerda segue a improvisação do volante Helder.

Ávine continua fora de ação, e Gerley, a outra opção para o setor, ainda não agradou o comandante tricolor. As boas notícias são o retorno do atacante Souza e a possibilidade do reforço Caio César estrear como titular do Esquadrão, após um bom segundo tempo contra o Cruzeiro.

Treino - Sem o meia Zé Roberto, que foi poupado com dores na lombar, o técnico Caio Júnior comandou na tarde desta segunda-feira, 13, um intenso treino de finalizações, e mais tarde, de ataque contra defesa. A atividade buscou corrigir os problemas encontrados na partida contra o Cruzeiro, quando a equipe dominou o adversário no segundo tempo mas não conseguiu converter em gols.

O lateral-direito Madson, que segue se recuperando de uma lesão muscular na coxa, desceu pela primeira vez para o campo, mas apenas realizou uma atividade de aquecimento. Os lesionados Coelho, Elias e Kléberson fizeram um trabalho na academia.

