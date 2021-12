Contra o xará de Feira, Bahia tenta largar bem no Baianão

Sai a Copa do Nordeste, entra o Campeonato Baiano. Logo depois de estrear com derrota na temporada, o Bahia já pensa em buscar o resultado positivo diante do Tremendão, neste domingo, 21, às 16h, no Joia da Princesa, em Feira de Santana

A estreia no Estadual gera expectativa sobre a escalação da equipe tricolor. O técnico Guto Ferreira deve repetir o time ou fazer o famoso rodízio e poupar os atletas mais desgastados?

Em coletiva após o jogo da última quinta-feira, Guto deu a entender que deve manter a maioria dos titulares que atuaram contra o Botafogo-PB.

“Não confirmo nada [rodízio]. É preciso avaliar. A gente tem uma ideia, que é repetir [o time] os dois primeiros jogos, para adaptação”, disse.

Se existe a chance de modificação, deve acontecer nas laterais, já que Nino Paraíba e Mena, reservas contra o Belo, são atletas recém-contratados e, a princípio, estão no mesmo nível dos alas João Pedro e Léo Pelé, respectivamente.

No meio, Nilton pode sair para a entrada de Elton.

Apresentado no Fazendão

Apresentado na sexta, 19, em coletiva no Fazendão, o zagueiro Douglas Grolli mostrou que está em casa no Tricolor. O defensor é mineiro, mas sua namorada é de Salvador e torce pelo Esquadrão.

“A família da minha namorada é daqui. Sou de Belo Horizonte, mas a família dela é daqui. Facilita. Fica mais perto. Estou à disposição. A família dela toda torce para o Bahia”, revelou Grolli, que vai precisar de pouco tempo para estrear: “Uma semana, dez dias no máximo estarei 100%”.

