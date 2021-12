Contra o Vasco, Bahia mira o G-4 e chance de título

Para todos os efeitos, o Bahia, que terminou mal o primeiro turno da Série B, está invicto no returno. São três jogos, nos quais obteve dois triunfos e um empate. O mesmo não se pode dizer do Vasco, líder isolado do certame: está há quatro partidas sem vencer, três neste returno.

O momento, portanto, é de confiança para o Esquadrão, que, vencendo o Cruzmaltino neste sábado, 3, às 16h30, na Fonte Nova, pode até sonhar com algo a mais: se o retorno à Série A é tratado como obrigação, o Tricolor pode coroá-lo também com o título da Segundona.

No início desta 23ª rodada, o Bahia aparecia em 7º, com 32 pontos, a nove pontos do Alvinegro carioca. Vencendo, a diferença cairá obrigatoriamente para seis pontos. Atlético-GO e CRB, respectivamente 2º e 3º colocados, ainda jogam como visitantes neste sábado - o primeiro tem clássico com o Vila Nova às 16h e o segundo pega o Criciúma às 21h.

Sobre o assunto, Guto Ferreira disse não se prender a questões de tabela antes das partidas. "Independentemente disso tudo, o Bahia tem que pensar em pontuar a cada jogo. A gente nem olha a rodada como um todo, a gente foca só na próxima partida e no adversário. Acho que não podemos neste momento dar-nos o privilégio de pensar diferentemente", disse o técnico.

A diferença de pontos para o 4º colocado, o Ceará, era de cinco pontos no início da rodada. O Vozão joga somente no domingo, 4, contra o Avaí, em casa, às 18h30. "Vamos pensar no adversário, mas conscientes de que cada ponto que se deixa de ganhar você atrasa em relação à chegada. Estamos atrás e precisamos correr", disse Guto, em relação ao G-4.

Momento ruim vascaíno

Assim como o Bahia passou por um momento difícil há cerca de um mês, o Vasco agora é quem ligou o sinal de alerta em relação ao acesso. Os quatro jogos sem triunfo - o último foi sobre o Criciúma, por 2 a 1, no dia 30 de julho - encurtaram a vantagem do Cruzmaltino em relação ao 5º colocado de nove para cinco pontos.

A derrota para o Vila Nova na última rodada, por 2 a 1, em casa, fez o presidente Eurico Miranda reunir o elenco e cobrar outra postura diante do Tricolor. "O alerta chegou. Precisamos estar muito atentos a partir de agora", disse o técnico Jorginho após a derrota.

Notícia ruim para o Bahia é que o comandante vascaíno terá o retorno dos meias Nenê e Andrezinho, principais jogadores do meio-campo, além do volante Marcelo Mattos.

"O Vasco vem de alguns percalços. Não vence há quatro jogos, e isso, queira ou não queira, ligal o sinal de alerta realmente. Tanto é que os comentários de todos os jogadores lá nesta semana foram em relação a isso. Não vamos encontrar um Vasco acomodado com a posição na tabela. Até pelo retorno de vários líderes da equipe, pode ter certeza de que vamos encontrá-los acesos e buscando o resultado", disse Guto Ferreira.

O comandante tricolor, por sua vez, não terá à disposição o atacante Allano e o lateral direito Eduardo, que receberam o terceiro cartão amarelo. Na vaga do último jogará Tinga, enquanto no ataque deve entrar Victor Rangel.

Até a noite desta sexta-feira, 2, 17,5 mil ingressos já haviam sido vendidos. Com os sócios com acesso garantido e os bilhetes corporativos, o número de entradas reservadas para o duelo é de mais de 26 mil.

