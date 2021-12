Contra o Sport, Bahia busca equilíbrio para vencer a 1ª na Copa do Nordeste

Equilíbrio. Essa tem sido a palavra mais dita pelo técnico do Bahia, Dado Cavalcanti, em suas coletivas de imprensa. A busca por um time que ataque e defenda bem é a principal meta do comandante neste início de temporada.

A forte atuação contra o Campinense, pela Copa do Brasil, que terminou com um sonoro 7 a 1 favorável ao Esquadrão, não chegou nem perto de se repetir contra o Vitória, no clássico do último sábado, pela Copa do Nordeste.

Neste sábado, 19, às 16h, o elenco tricolor terá nova chance de mostrar evolução no quesito. Em Pituaçu, a equipe encara o Sport, pela quarta rodada do Nordestão. Com quatro pontos conquistados em três jogos, o Bahia é o quinto colocado do grupo B. O elenco principal ainda não venceu na competição. O único triunfo, contra o Salgueiro, na estreia, foi conquistado pelo time de transição.

Dado afirmou que deve fazer alterações na equipe para o jogo deste sábado. Além da mudança tática, de tentar forçar mais a marcação no campo adversário, peças também serão mexidas. Rossi, que não atuará, por ter sido expulso no Ba-Vi, deve ser substituído por um jogador de meio.

“A composição de meio é importante. Pela falta de jogador especialista daquela função [de Rossi], a predileção é que aconteça um reajuste em meio-campo (...) Vamos buscar ser mais agressivos, com pressões ofensivas, de tentar marcar mais a saída de bola do adversário, ganhar campo e jogar, quem sabe, no campo do nosso adversário”, prospectou o treinador.

Uma novidade na relação para o duelo contra o Sport é Raniele, atleta do time de transição que se destacou.

Reforços na mira

O Bahia apresentou, oficialmente, na sexta, o zagueiro German Conti. Argentino, ele veio por empréstimo do Benfica até o final de 2021, e reforçará o setor mais carente do time na última temporada. “Vem para aumentar as capacidades e perspectivas que o Bahia tem para a temporada”, elogiou Dado.

Em entrevista, Conti disse: “A estrutura para os jogadores é muito boa. Estou aqui para ajudar no que eu puder”. Contra o Sport, ele deve ficar no banco.

Outros dois reforços que devem ser anunciados em breve são os zagueiros Luiz Otávio e o volante Matheus Galdezani. O primeiro já está acertado. Inicialmente, a Chapecoense informou que o contrato com o jogador tinha sido rescindido. Porém, o clube informou que houve um erro de comunicação e, na verdade, ele virá ao Esquadrão por empréstimo, também até o final de 2021.

Galdezani, que estava no Coritiba, segue em negociação. Na sexta, a sogra do atleta postou uma foto dele no Instagram. Eles estavam no aeroporto, e a legenda dela dizia o seguinte: ”Que Deus te abençoe, meu genro. Vai à luta, guerreiro. Estamos torcendo por você agora, Bahia”.

O zagueiro do América-MG Messias é uma possibilidade de contratação. O A TARDE apurou que o Esquadrão fez proposta pelo atleta, e as negociações estão ocorrendo.

Sobre o meia Oscar Ruiz, do Cerro Porteño, o jornal paraguaio La Nación informou o acerto do atleta com o Bahia. O A TARDE tentou falar com o representante do jogador, mas não obteve retorno.

