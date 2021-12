Contra o São Paulo, Fernandão quer pôr fim à seca de gols

O segundo jogo da ‘melhor de três’ do Bahia com o São Paulo será nesta quarta-feira, 22, e com condições bem diferentes do primeiro encontro, realizado domingo passado. Além de ser o duelo de ida das oitavas da Copa do Brasil – e, assim, requerer uma postura diferente, já que será uma decisão em 180 minutos – e de acontecer à noite, sem o calor da primeira partida, as equipes devem ir a campo de maneira bem diferente.

Uma das novidades do Tricolor é Fernandão, que conversou com jornalistas na capital paulista nesta segunda-feira, 20, já que o Esquadrão preferiu não voltar a Salvador para evitar um desgaste desnecessário dos atletas. O centroavante comentou o fato de não ter ido bem nos últimos jogos e, quando um dos repórteres lembrou que ele fez gols nas duas partidas contra o Londrina pela Copa do Brasil, o atacante deixou escapar um certo incômodo pelas críticas.

“Infelizmente, as pessoas só lembram quando a gente não está fazendo gols. Esquecem do que a gente já fez. Mas é preciso estar com a cabeça tranquila, trabalhar, sabendo do nosso potencial, sabendo da confiança do clube e do treinador na gente”, falou, usando o plural majestático – aquele em que se fala em ‘nós’, quando na verdade se quer falar de si.

Assumindo estar “chateado” com as oportunidades perdidas nos últimos jogos, o centroavante disse estar com a “cabeça bem tranquila”. “Vai ser um jogo difícil, mas tem que estar confiante, deixar a ansiedade de lado nesse momento e estar o mais tranquilo possível para poder fazer o gol”, falou o jogador de 32 anos, que já marcou oito vezes na temporada, mas ainda está em jejum no Brasileirão.

Treino

Parte do elenco tricolor treinou na tarde desta segunda no CT do Palmeiras. Enquanto os atletas que iniciaram o jogo contra o São Paulo ficaram no hotel descansando, o resto do plantel participou de um treino em campo reduzido comandado pelo técnico Roger Machado. Como de costume, o único titular do domingo a entrar em campo no treinamento foi o goleiro Douglas Friedrich.

