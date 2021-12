Contra o Santos, Bahia tem primeiro grande desafio de 2016

Na comparação com o ano passado, fica clara uma mudança de filosofia do Bahia neste início de temporada. Enquanto no amistoso preparatório de 2015 o técnico Sérgio Soares usou seis atletas da base na escalação inicial, Doriva deverá lançar só um no duelo deste sábado, 23, às 18h30, contra o Santos, na Fonte Nova.

O jogo servirá como grande teste para a estreia oficial em 2016 - no domingo (dia 31), contra a Juazeirense, fora de casa, pelo Baianão. "É bom ter um adversário do nível do Santos. Teremos parâmetros importantes que podem nos ajudar para a sequência das competições", afirma o técnico tricolor Doriva.

A ideia do clube para 2016 parece ser apostar em um time mais rodado. No encontro com o Shakhtar, no dia 16 de janeiro do ano passado, a formação inicial teve média de idade de 22,8 anos, com jogadores da base como Railan (então com 20 anos), Pará (19), Feijão (20), Bruno Paulista (19) e Rômulo (19). Este último marcou um dos gols do triunfo por 3 a 2. Os outros dois foram de Zé Roberto, também da casa, que entrou no segundo tempo.

Para o confronto com o Peixe, a média sobe para 26,8. O zagueiro Robson (21) será, provavelmente, o único jogador da base e também o mais jovem da escalação. Seu objetivo é evoluir após um 2015 de altos e baixos. "Aprendi muito no ano passado e espero corrigir os erros, além de manter o que tenho de bom", deseja.

Reforçado

Doriva comanda uma equipe cheia de novidades, com todos os seis reforços confirmados até então: o volante Paulo Roberto, os meio-campistas Danilo Pires e Juninho, além dos atacantes Luisinho, Edigar Junio e Hernane (o lateral direito Tinga, após rescindir como Grêmio, deve chegar neste sábado para se juntar ao elenco).

"A gente tem feito testes. Agora, temos uma nova oportunidade de ver esses atletas. Aí, sim, teremos uma semana para definir", diz Doriva, fazendo mistério sobre a equipe que estreia no Baianão.

No jogo-treino da última quarta-feira, 20, no Fazendão, diante do Fluminense de Feira, o time só deslanchou após as entradas dos pratas da casa no tempo complementar, quando foram marcados três dos gols do 4 a 0. Autores dos tentos, o meia Rômulo e os atacantes Zé Roberto e Jeam ficam como opção no banco.

15 desfalques

Além do atacante Geuvânio, vendido ao futebol chinês, o Santos vai poupar para o amistoso Vladimir, João Paulo, Daniel Guedes, Jubal, Paulo Ricardo, Leandrinho, Pedro Castro, Patito Rodríguez, Lucas Crispim, Neto Berola e os veteranos Renato, Elano e Ricardo Oliveira. Acrescenta-se a eles David Braz e Valencia, que ficam fora por problemas físicos.

Em compensação, os dois reforços contratados até agora, os atacantes Joel e Paulinho, deverão ser escalados ao lado do destaque Gabriel. O armador Lucas Lima também está confirmado.

Premilinar

Às 16h30, começa a premilinar, que opõe os másteres de Bahia e Ypiranga. Depois, tem show da banda Araketu. Os atletas do Tricolor serão apresentados para o duelo contra o Santos com show de luzes.

