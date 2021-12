Contra o Santa, Bahia tenta vaga antecipada no Nordestão

O domingo, 2, será de festa em Salvador, mas o Bahia espera comemorar longe de sua terra. Enquanto os religiosos comemoram o Dia de Iemanjá, o Esquadrão vai em busca da redenção na cidade de Caruaru, onde vai medir forças com o Santa Cruz, neste domingo, 2, às 16h, e tentar garantir vaga na próxima fase da Copa do Nordeste, com uma rodada de antecedência.

Caso consiga o triunfo, o tricolor baiano, atual segundo colocado no Grupo B, vai a 10 pontos e não pode mais ser ultrapassado pelo rival pernambucano. Por isso, o time Coral não deve facilitar as coisas e vai para a partida com clima de final.

Sem poder contar com o seu maior trunfo na temporada passada, o estádio do Arruda (que passa por uma reforma para ampliação da capacidade), o Santa Cruz ainda não conseguiu embalar jogando em casa. Venceu o Vitória da Conquista na estreia, mas perdeu para o CSA jogando no Lacerdão.

Além disso, os outros dois empates na Copa do Nordeste mantém o time pressionado para um triunfo sobre o Bahia para evitar a eliminação precoce no torneio.

O técnico Marquinhos Santos vai poder contar com o retorno do atacante Rhayner e vai promover a estreia do recém-contratado Guilherme Santos, em lugar do lateral Raul, expulso na última partida.

Mesmo sem divulgar a equipe que vai começar jogando, uma baixa é sentida: Maxi Biancucchi sofreu uma lesão de grau na coxa e foi vetado pelo departamento médico.

Apesar dos elogios pelas boas atuações nos últimos dois jogos, Anderson Talisca segue no banco de reservas.

Seca de gols

Já o técnico Vica, sofre com a seca de gols do ataque do Santa Cruz. Dos cinco gols marcados pela equipe na Copa do Nordeste, nenhum foi anotado pelos homens da linha de frente.

Léo Gamalho, contratado no início do ano como referência no ataque, ficou fora da última partida e não foi confirmado no time titular. Caso ele não seja liberado, Cassiano, que começou jogando o último duelo, deve ser titular ao lado de Renatinho.

