Contra o Náutico, Fabinho jogará pela 12ª vez como lateral

Se na temporada 2011, o paulista de São Bernardo do Campo figurou em 22 partidas - todas titular - como volante na Série A, este ano, Fabinho não goza de tal privilégio. Para começar, a vaga cativa entre os 11 principais se foi.

Hoje, é figurada tarimbada no banco de reservas. Quando solicitado, vagueia de maneira incerta, sem destino no time titular. Só para se ter uma ideia, até agora, no certame nacional, Fabinho atuou em quatro posições diferentes: zagueiro (uma vez), lateral-direito (11 vezes), primeiro volante (três vezes) e segundo volante (nove vezes).

Domingo, diante do Náutico, às 16h, em Pituaçu, o volante de ofício será improvisado pela 12ª vez no certame na lateral direita. O titular do setor, Neto, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e desfalca o time.

Kid Abelha - Apesar de ser fã de pagode, nos estilos de partido-alto e romântico, Fabinho tem no setlist (lista) do seu Ipod, espaço reservado para um bom pop/rock. Um banda em especial: Kid Abelha. Curiosamente, dentre o vasto repertório do grupo carioca, surgido nos anos 80, a composição "Nada Sei", ilustra bastante o dia a dia do camisa 5 no contexto tático do Tricolor.

"Este ano, estou que nem que àquela música do Kid Abelha. Como é que é? Ah.. Nada sei dessa vida / Vivo sem saber / Sou errante / Sempre na estrada ... (risos). Mas é isso, aí. Quero é estar entre os onze e, principalmente, ajudar o Bahia a se afastar dessa ameça do rebaixamento. Jogando, estou feliz", diz o nada empolgante 'cantor'.

Apesar de mais uma improvisação, desenvoltura na lateral-direita, Fabinho já demonstrou. Logo, de cara, nas cinco primeiras partidas do Bahia no campeonato. Destas, foi eleito para a seleção da rodada em duas. Independente da posição. enquanto o professor precisar, e eu puder ajudar, eu estou ali. Este ano, já atuei várias vezes na lateral. Quando você conhece a posição e tem disposição para fazer, fica mais fácil", afirma o volante, que enaltece o grupo.

Escolha - "Quando tenho o suporte, a gente encaixa ali no setor defensivo, eu consigo jogar, aparecer, proteger bem a minha posição", explica o jogador de 32 anos. A versatilidade e a "doação dentro campo" são fatores os quais, segundo Jorginho, o fez optar por Fabinho. Apesar de ter à disposição dois laterais de ofício: Lucas (da base) e o experiente Coelho - que, em 2012, fez míseras 11 partidas.

"O Fabinho e o Diones são imprescindíveis. É muito bom, na hora do sufoco, você ter a quem recorrer. Agradeço a eles, ao Fabinho, em especial, esse sacrifício. Mesmo improvisado, vejo o empenho dele para ajudar. Nesta hora, não poderia escalar o garoto, tampouco alguém fora de ritmo", explica.

Danny Morais vetado - No treino desta sexta-feira, 23, a ausência do atacante Souza gerou preocupação. Porém, segundo a assessoria de imprensa do clube, sua presença diante do Náutico está garantida. Com um furúnculo no braço direito, o Caveirão acabou sendo poupado da atividade. Desfalque certo é do zagueiro Danny Morais, que voltou a reclamar de dores musculares e foi vetado. Em seu lugar, o técnico Jorginho já escolheu o substituto: Lucas Fonseca. O zagueiro retorna ao posto após suspensão. O clube confirmou a venda total dos 32.157 bilhetes para o jogo.

