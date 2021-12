Contra o Goiás, Bahia busca quebrar tabu para sair do Z-4

Após sete jogos à frente do Bahia e a utilização de 23 atletas, parece que Mano Menezes, finalmente, achou o time titular ideal ou, ao menos, os atletas que passam uma maior confiança para dar uma resposta imediata. A prova disso é que o treinador deve repetir, nesta sexta-feira, 16, contra o Goiás, no estádio Serrinha, às 20h, em jogo válido pela 16ª rodada, a mesma escalação inicial pela terceira partida consecutiva no Brasileirão.

O saldo com os 11 de confiança [confira a escalação na ficha ao lado] de Mano, até aqui, é de um triunfo (3 a 0 em cima do Vasco) e uma derrota (1 a 0 para o Fluminense). Mas os queridinhos do treinador já entrarão em campo com um peso extra no duelo desta sexta, contra o lanterninha. Isso porque o Tricolor, com os jogos de quarta-feira, entrou na zona de rebaixamento e, mais do que nunca, precisará mostrar evolução no entrosamento para vencer a partida e encerrar a rodada fora do Z-4.

Um dos pilares do time de Mano, o experiente volante Elias afirmou que os trabalhos anteriores com o treinador em outros clubes e na Seleção Brasileira tem facilitado o seu encaixe na equipe, mesmo com o pouco tempo de convivência com o elenco tricolor.

“Pelo fato de conhecer aquilo que ele gosta que o atleta faça, posicionamento que ele pede. Já conheço ele de outros carnavais. Não só do Corinthians e da Seleção, mas também do Flamengo. E também por ter jogado contra ele por praticamente três anos. Ele estava no Cruzeiro, eu no Atlético-MG. Sei o que ele gosta e pede para as equipes. É encurtar o tempo, o espaço, para que não demore muito para mudar uma peça, uma mentalidade de jogo. Conhecendo o Mano, a gente já antecipa algumas coisas dentro de campo”, comentou.

Ciente da incômoda situação do Bahia no Campeonato Brasileiro, com 15 pontos em 15 jogos e apenas quatro vitórias, Elias mostrou confiança na recuperação do time na competição: “Acho que o Bahia tem objetivos maiores que lutar contra a zona de rebaixamento. Mas vamos passo a passo. Primeiro tirar dessa zona desconfortável, uma zona de perigo, a gente sabe que nossa equipe não é para estar ali. Pelo que a gente vem produzindo nos últimos três, quatro jogos, também não é para estar ali embaixo. É se apegar nisso e buscar confiança para que possa de uma vez por todas voltar ao campeonato”.

No ano passado, Bahia e Goiás fizeram um jogo de sete gols no Serra Dourada, com o Esmeraldino vencendo por 4 a 3 (gols de Gilberto, Michael, Rafael Moura e Marlone). Gilberto, João Pedro e Fernandão [leia mais sobre o atacante abaixo] descontaram para o Esquadrão de Aço.

Histórico ruim

Não bastasse o momento complicado na Série A, o Bahia ainda terá de tentar quebrar o tabu de nunca ter vencido o Goiás fora de casa pela Série A do Brasileirão para sair da zona de rebaixamento. Na história do confronto, em jogos pela elite, o Tricolor visitou o Esmeraldino em 15 oportunidades, tendo como saldo nove derrotas e seis empates.

Ao todo, os clubes se enfrentaram 33 vezes, entre jogos do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Série B. E o saldo é negativo para o Esquadrão, que soma nove triunfos, 12 empates e 12 derrotas.

A única vez em que o Bahia conseguiu vencer o Goiás fora de casa foi em 2016 – ano do último acesso da equipe para a Série A do Brasileiro – em jogo da Série B, quando ganhou por 2 a 0, com gols de Thiago Ribeiro e Renato Cajá. Daquele time, o Tricolor ainda tem um remanescente, o zagueiro Lucas Fonseca.

Sem mandante

Para o volante Elias, como os jogos têm acontecido sem a presença do torcedor, jogar em casa ou fora passou a não ter um peso tão determinante para a conquista dos resultados. Segundo ele, sem a pressão e o apoio dos torcedores na arquibancada, os mandantes acabaram perdendo essa força, essa motivação extra.

“O fator casa foi jogado no lixo, a gente não tem o torcedor ao nosso lado. Isso dificulta mais [dentro de casa]. A gente conseguiu um triunfo agora contra o Botafogo, está acontecendo com todas as equipes. Estão sofrendo bastante, sem conseguir uma sequência, tirando aquelas que estão lá em cima na tabela. Se a gente vencer duas seguidas, coloca a gente lá perto da zona de classificação da Libertadores”, analisou.

Centroavante

Novo reforço do Goiás, o atacante Fernandão foi regularizado e está à disposição de Enderson Moreira para o duelo desta sexta. O jogador, com atuação marcante pelo Bahia em 2013, não teve sucesso na sua última passagem pelo Tricolor e rescindiu contrato no mês passado.

