Contra o Galo, Bahia busca entrar de vez na briga por vaga na Libertadores

Nono melhor time do Brasileirão, com 45 pontos, e sétimo do returno, com 22. Quinto melhor mandante, com 30 pontos somados, e dono do terceiro melhor ataque da competição, com 44 gols marcados, ao lado de Corinthians, São Paulo e Fluminense.

Essas são as credenciais do Bahia para derrotar o Atlético-MG, neste domingo,12, às 17h, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada, e entrar de vez na briga por uma vaga na Libertadores. Mais de 20 mil ingressos foram vendidos para a partida até esta sexta-feira, 10.

Além disso, o Esquadrão conta com o ótimo desempenho de Edigar Junio, artilheiro da equipe azul, vermelha e branca nesta Série A com nove gols marcados – sete nas últimas sete partidas.

“Tem muita coisa ainda para acontecer, mas a gente tem que sonhar grande, sim. Temos que mirar bem alto para poder conquistar os objetivos. Mas temos que ter humildade, pés no chão. Se não tiver um bom resultado no domingo, vai ser um clima bem ruim. Então vamos procurar fazer jogo a jogo, buscar isso a cada jogo. Vamos sonhar, sim. Vamos em busca desse objetivo, mas sempre com humildade”, contou.

Sobre a boa parceria com o colombiano Mendoza, vice-artilheiro do Bahia na Série A com sete gols, Edigar é só elogios. Juntos, eles marcaram dez dos últimos 12 tentos do Tricolor.

“A gente vem se conhecendo, ainda mais que agora estou jogando centralizado. Ele está chegando, me ajudando. A gente faz um, dois, se procura. Também tem o pessoal de trás que dá o suporte: o Zé [Rafael], o Allione também. Nossa equipe está bem fechada”, garantiu Edigar Junio.

Sobre o adversário, terceiro melhor visitante do Brasileirão, que também tem 45 pontos e almeja uma vaga na Libertadores, o atacante do Bahia exaltou a força da torcida tricolor para ser o diferencial durante o confronto.

“A gente sabe da qualidade do Atlético-MG. Também estamos muito fortes, diante da nossa torcida, que tem sido um diferencial. Quando o torcedor está junto com o time, é difícil ganhar da gente. Vamos precisar deles no domingo. Espero que possamos corresponder dentro de campo”, falou Edigar, esperançoso.

