Contra o Estudiantes, Bahia tenta ‘debutar’ na terra do Tio Sam

Os últimos resultados do Bahia nos Estados Unidos não foram nada animadores: depois da goleada por 6 a 1 para o Orlando City no ano passado, o Tricolor retornou para uma nova excursão no país e empatou em 0 a 0 na última quinta com o time B do Wolfsburg (ALE) pela Florida Cup Challenge.

Neste domingo, 15, o Esquadrão terá uma última cartada, pelo menos por ora, para apagar a imagem ruim deixada na terra do presidente eleito Donald Trump. Mais importante ainda, terá uma nova chance para melhorar a primeira impressão deixada para a sua torcida, ávida por um desempenho à altura da Série A em 2017. Às 18h45 (horário da Bahia), enfrenta o Estudiantes de La Plata (ARG), no Bright House Networks Stadium, em Orlando.

Será o nono jogo da história do Esquadrão nos Estados Unidos. O time bicampeão brasileiro nunca venceu por lá: em 1964, quando já era detentor de uma estrela, fez sua primeira excursão pelo país e voltou com quatro derrotas e dois empates na bagagem. Enfrentou o Werder Bremen (ALE) e o Blackburn Rovers (ING) duas vezes, o Hearts (ESC) e o Lanerossi (ITA).

O adversário deste domingo, 15, será, sem dúvidas, o mais tradicional de todos. O Estudiantes, campeão mundial e tetracampeão da Libertadores, ainda atravessa um bom momento: foi o 4º colocado do torneio Apertura do Campeonato Argentino, e se classificou para a Libertadores. Para completar, um dos maiores nomes da sua história e atual presidente do clube, o meia Juan Sebastián Verón, decidiu voltar a jogar – aos 41 anos de idade.

Melhor preparado

Para ter uma atuação melhor que a da última quinta, o técnico Guto Ferreira conta com um time melhor adaptado e com mais duas sessões de treino. A equipe trabalhou na noite de sexta, 13, e na manhã de sábado, 14, em Orlando. Antes de enfrentar o Wolfsburg, o elenco teve tempo para apenas um treino nos EUA, já que ‘perdeu’ dois dias com a viagem.

Após o duelo com o time alemão, o treinador já havia enfatizado o pouco tempo de trabalho: “Para uma equipe que teve cinco treinos foi um jogo bom. Tivemos praticamente dois dias de viagem, depois um treino e já entramos em campo. Tivemos o domínio do jogo no primeiro tempo, o que é natural, pois utilizamos a base da equipe que subiu da Série B. No segundo tempo tivemos uma queda normal, já que é um time que está se estruturando agora”.

Ante o Estudiantes, Guto deve repetir a escalação que começou o duelo com o Wolfsburg, com a base da equipe que conquistou o acesso mais os reforços de Pablo Armero na lateral esquerda e Zé Rafael no meio-campo. Na etapa final, o comandante tricolor deve repetir a estratégia de trocar todo o time e fazer testes.

Para ele, o importante é isso mesmo, colocar todo mundo para jogar e observar o que fazem de bom: “É o que eu prefiro enfatizar. As coisas negativas que eles apresentarem, à medida que a equipe ganhe corpo, se elas continuarem, aí sim nós vamos atacar de forma mais incisiva, não agora”, destacou.

Bahia x Estudiantes - Florida Cup

Local: Bright House Networks Stadium, em Orlando, Flórida (EUA)

Quando: Domingo, 15, às 18h45 (horário da Bahia)

Arbitragem: Não divulgada

Bahia - Jean, Tinga, Tiago, Jackson e Pablo Armero; Juninho, Renê Júnior, Régis e Zé Rafael; Edigar Junio e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

Estudiantes - Andújar, Sánchez, Desábato, González Pírez e Dubarbier; Damonte, Braña, Umeres (Verón) e Auzqui; Bailone e Viatri. Técnico: Nelson Vivas.

