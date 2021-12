Contra o Cruzeiro, Bahia tem primeiro tabu a quebrar no Brasileirão

Fosse o Campeonato Brasileiro um jogo de vídeo game, o Bahia teria alcançado nesta quinta-feira, 8, a fase mais difícil da aventura. Contra o Cruzeiro, às 21h, na Fonte Nova, o Tricolor terá como desafio o primeiro tabu a quebrar nesta edição da Série A.

O desempenho recente do Esquadrão, jogando em casa, frente à Raposa é o pior possível. Impensável e incomparável a qualquer outro confronto histórico envolvendo o Bahia em seu mando de campo. O time não vence os mineiros em Salvador desde 1995, quando fez 2 a 1 pelas oitavas de final da Copa do Brasil – e ainda acabou eliminado, pois havia perdido por 1 a 0 na ida. A partir dali, veio uma sequência de sete partidas com um empate e seis derrotas, incluindo o absurdo 7 a 0 na última rodada da Série A de 2003, que confirmou o rebaixamento tricolor.

Antes do duelo desta quinta, o Bahia pegou Atlético-PR, Botafogo, Vasco e Atlético-GO. Diante dos goianos, a quem bateu na Fonte por 3 a 0, jamais foi derrotado em casa. Contra os cariocas, para os quais perdeu no Rio, vinha de bons resultados fora de casa. Não caía ante o Vasco pela Série A desde 2000, com dois triunfos e três igualdades em sequência. E tinha vencido o Bota nos dois confrontos anteriores pela elite nacional.

Frente ao Furacão – que levou 6 a 2 na estreia, na Fonte – havia equilíbrio, com um triunfo para cada lado e um empate nos jogos em Salvador que antecederam a goleada de três semanas atrás.

O técnico Jorginho sabe o quão árdua será a tarefa de derrotar o Cruzeiro, carrasco histórico do Esquadrão, e ainda lembra da série complicada de adversários que se apresenta a partir desta quinta: “O Brasileiro é extremamente difícil. O Cruzeiro tem um potencial grande. Se não tivessem perdido para a Chapecoense, estariam entre os primeiros. Sabemos o quanto será difícil. Depois, tem Grêmio, Coritiba... Mas o mais importante é que nossa equipe está consistente, vejo jogadores aplicados, que querem alcançar voos mais alto”.

Para a partida, até o fim da tarde desta quarta, 7, já havia a certeza de ao menos 13 mil lugares ocupados na Fonte.

Convite a Tite

Em entrevista ao programa oficial de rádio do Bahia, o presidente Marcelo Sant’Ana fez convite público ao zagueiro Titi, que está em Salvador. “Titibul, passe no Fazendão que temos uma pendência a resolver. E o torcedor que se associar pode nos ajudar nisso”, disse, insinuando uma necessidade de investimento para repatriar o jogador, que defendeu o Tricolor entre 2011 e 2015, e terá seu contrato com o Kasimpasa (TUR) findado neste mês.

Sant’Ana ainda comentou sobre a provável ida do volante Gustavo Blanco – que vem atuando emprestado pelo Bahia ao América-MG – para o Atlético-MG. O Tricolor passaria Blanco ao Galo por meio de novo empréstimo com valor fixado de compra.

Bahia x Cruzeiro - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Fonte Nova, em Salvador (BA)

Quando: Quinta-feira, 8, às 21h

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa)

Assistentes: Rodrigo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (trio carioca)

Bahia - Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Matheus Reis; Renê Júnior e Juninho; Vinicius, Allione, Zé Rafael; Edigar Junio. Técnico: Jorginho.

Cruzeiro - Fábio; Ezequiel, Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique e Ariel Cabral; Alisson (Elber), Robinho e Thiago Neves; Ramón Ábila. Técnico: Mano Menezes.

