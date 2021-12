Contra o Ceará, Bahia usa 4ª formação diferente em 4 jogos

O início da temporada tem sido de testes para o técnico Jorginho. Com o objetivo de não desgastar os jogadores, o treinador irá promover a quarta escalação diferente em quatro jogos no confronto desta quinta-feira, 31, contra o Ceará, às 21h15 (horário local), no estádio de Pituaçu, em Salvador, válido pela quarta rodada do grupo A da Copa do Nordeste.

Poupado do jogo do último domingo contra o próprio Ceará, na estreia do estádio Castelão, o atacante Souza volta ao time titular após não marcar gols nas duas primeiras rodadas do Nordestão.

Mesmo líder do seu grupo com sete pontos, três a frente do Itabaiana e do Ceará, o ataque do Tricolor Baiano já começa a ser cobrado, pois nenhum dos atacantes que atuaram marcaram algum dos cinco gols do Esquadrão na competição.

Na defesa, o jogo marca a estreia do zagueiro Brinner, contratado por empréstimo junto ao Botafogo, que entra no lugar do titular Danny Morais, poupado da partida. O volante Diones, que entrou no revezamento no último jogo, retorna ao time no lugar de Hélder, outro atleta poupado neste jogo.

Com esta sequência de dois jogos em casa, contra o Ceará na quinta, e contra o ABC no domingo, o Bahia pode estar no domingo não apenas classificado, como até mesmo garantindo, por antecipação, o primeiro lugar do grupo.

Experiência - Após amargar uma derrota em casa, justamente para o Bahia, o Ceará vem a Salvador buscando conseguir pelo menos um ponto para se manter na luta por uma das duas vagas nas quartas de final do Nordestão.

Para isso, precisa manter o bom desempenho de sua defesa, que levou apenas um gol na competição, mas também superar a marca do seu ataque, que marcou apenas um gol em três jogos.

No jogo desta quinta em Pituaçu, o técnico Ricardinho terá apenas um desfalque: o atacante Luiz Henrique, machucado, dá lugar para o experiente Magno Alves, de 37 anos.



