Contra o Ceará, Bahia tenta triunfo fora para se manter no G-6

Afase é boa. São quatro triunfos consecutivos e uma invencibilidade de cinco jogos, entre partidas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Mas ainda pode melhorar. Ao menos esse é o discurso pregado por Roger Machado e pelo elenco tricolor. Isso porque o Bahia ainda não venceu fora de casa pela Série A. O único ponto conquistado longe de Salvador foi no empate com o São Paulo.

Mas neste sábado, 8, às 19h30, no estádio Castelão, contra o Ceará, o Tricolor de Aço tem uma grande oportunidade de faturar os três primeiros pontos longe de casa. Com uma campanha irregular nos seus domínios, o time cearense não é, necessariamente, de colocar medo nos rivais. Em quatro jogos dentro de casa, a equipe de Enderson Moreira perdeu dois – Atlético-MG e Santos – e venceu dois – Grêmio e CSA.

Com a confiança em alta e titular absoluto no ataque do Esquadrão, o atacante Arthur Victor, prega respeito ao Vovô, mas revela que sair vitorioso no clássico nordestino faz parte de uma “mine-meta” projetada pela comissão técnica.

“Sabemos das dificuldades do jogo. Sabemos o que o Enderson [Moreira] vai propor para a gente. Então vamos para lá [Castelão] para sair com o triunfo. A gente está muito focado para sair com os seis pontos nesses dois próximos jogos [Ceará e Inter]”, comentou o veloz jogador, que completou: “A motivação vem da nossa torcida também. E a gene espera contar com a nossa torcida no Castelão”.

Na sexta colocação do Brasileirão, com 13 pontos, o Bahia, além do objetivo de vencer fora pela primeira vez no torneio, também busca chegar na parada para a Copa América na parte de cima da tabela. E Roger Machado espera surpreender Enderson Moreira.

“Surpresa a gente sempre procura fazer de alguma forma quando vai enfrentar um adversário que você conhece, da mesma forma que o Enderson conhece o grupo. Hoje vivemos um bom momento. Frisei a oportunidade de trabalhar em um trabalho montado, muito bem deixado [por Enderson]. Coloquei minhas ideias e a gente vive um bom momento. E a gente deseja manter [o bom momento] com um triunfo fora de casa”, falou o treinador.

Para o importante duelo, Roger Machado não poderá contar com Gilberto, artilheiro do time na temporada, com 16 gols marcados. O atacante não se recuperou de um incômodo muscular e sequer viajou com a delegação para Fortaleza. Com isso, Fernandão está confirmado no comando de ataque do Tricolor.

Pronto para tudo

Questionado sobre como pretende surpreender o Ceará fora de casa e como o Bahia se comportará na partida, Roger, que já adiantou que manterá o tripé de volantes, garante que o seus jogadores estão preparados para o que vier e prontos para se adaptar ao que o adversário propor.

“Em casa, o Ceará vai tentar sair, nos pressionar e vai nos dar oportunidade de encolher, contra-atacar. A gente tem que saber jogar em organização, não só em transição. Uma das minhas preferências é organização, jogo apoiado, e nossa característica é de que consiga entender e usar cada estilo de jogo a depender do adversário, do estilo de jogo, de explorar”, explicou.

Copa do Brasil

O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, usou a sua conta no Twitter, na sexta-feira, 7, para criticar o regulamento da Copa do Brasil. “Bahia é novamente o único nas quartas da Copa do Brasil que não veio da Libertadores. Oitenta começaram, mas apenas o Bahia ficou. Orgulho? Não. É preciso mudar e permitir sorteio livre já nas oitavas. Pote dos Poderosos x Pote dos Lutadores mostra a escolha das TVs por jogos arrumadinhos”, protestou.

