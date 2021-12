Contra o Botafogo, Bahia quer fazer história na Copa Sul-Americana

Nesta quarta-feira, 3, Botafogo e Bahia decidem uma vaga para as quartas de final da Copa Sul-Americana, às 21h45, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Basta um empate para o tricolor baiano se classificar e fazer história, pois será a primeira vez que o clube atingirá essa fase no campeonato.

Para esta partida, o esquadrão de aço não terá um lateral esquerdo de ofício. Léo foi expulso na partida de ida e o reserva Paulinho não foi inscrito no torneio. Neste caso, uma improvisação precisará ser feita e a primeira opção seria o zagueiro Éverson, que já atuou na função, mas ele está machucado. Élton, volante, poderá ser utilizado na posição.

Será a chance do atleta retornar à equipe titular, já que perdeu a posição no setor de meio de campo. No gol, o tricolor tem a volta do arqueiro Douglas Friedrich, que cumpriu suspensão na partida contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro.

O Bahia deverá entrar em campo com a seguinte formação: Douglas, Nino, Douglas Grolli, Lucas Fonseca, Élton, Gregore, Nilton, Élber, Ramires, Zé Rafael e Gilberto.

Clube carioca

No Botafogo, o técnico Zé Ricardo ainda não contará com o retorno do goleiro Gatito Fernández, que não está 100% recuperado de lesão. O volante Jean, que se machucou no confronto com o São Paulo, pelo Brasileirão, e o atacante Erik, que já atuou por outro clube no torneio continental, também desfalcam a equipe.

Os atletas do clube carioca estão confiantes numa classificação, pois a equipe já reverteu um placar semelhante na fase anterior. O triunfo por 1x0 classifica a equipe botafoguense, devido ao critério do gol qualificado. Se o placar do jogo de ida se repetir a favor do time da casa, a decisão irá para os pênaltis.

O clube da estrela solitária deverá entrar em campo com Silas; Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello, Moisés, Matheus Fernandes, Gustavo Bochecha, Rodrigo Lindoso, Luiz Fernando, Rodrigo Pimpão e Kieza.

