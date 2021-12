Contra o Atlântico, Bahia quer triunfo para tentar garantir vantagem na semi

De olho em recuperar a 2ª posição na tabela do Campeonato Baiano 2017 e tentar garantir a vantagem do empate contra o Fluminense de Feira nas semifinais do torneio, o Bahia encara o mandante Atlântico nesta quarta-feira, 5, às 21h45, em Pituaçu, com a necessidade de um triunfo. Caso não vença o adversário – que já não tem mais pretensões de classificação ou risco de rebaixamento na competição –, o Tricolor jogará o Ba-Vi de domingo pressionado por um triunfo sobre o Vitória.

A matemática do topo da tabela do Baianão é simples. O Vitória, com 100% de aproveitamento, tem 24 pontos e já não pode mais ser alcançado, por conta do número de triunfos (8) como critério de desempate. O Fluminense tem 20 pontos e visita o Rubro-Negro nesta quarta, às 20h30, no Barradão. Uma derrota ou empate do time de Feira deixaria o Bahia (18 pontos) praticamente a um triunfo do 2º lugar, por conta do saldo de gols (13 contra 9).

“Seria bom ir para o Ba-Vi já sabendo da nossa classificação como 2º colocados, mas isso não depende apenas do resultado da gente”, disse o técnico Guto Ferreira no último domingo, ainda nos vestiários da Fonte Nova, após o triunfo sobre o Sergipe, pelo Nordestão.

Contudo, mesmo com a necessidade do triunfo, o Bahia, invicto na competição, não deve ir a campo com força máxima. A tendência é que o técnico Guto Ferreira poupe muitos de seus titulares para a sequência de jogos importantes que terá pela frente, dentre eles três Ba-Vis e as semifinais do Baianão.

Ritmo de jogo

O treinador também deve aproveitar o jogo para dar ritmo a alguns titulares que estavam fora do time. Na zaga, Jackson tem grandes chances de retornar após se recuperar de uma lesão no joelho. No ataque, a tendência é que Edigar Junio, que recupera aos poucos sua melhor forma, seja escalado. Já na lateral esquerda, Armero é presença certa após retornar (e descansar) dos jogos que fez com a seleção colombiana pelas Eliminatórias da Copa.

“Todo jogo é importante e estou muito focado. O Bahia me deu a oportunidade de jogar, de ter uma sequência e por isso fui convocado. Sempre que tiver que entrar em campo, vou me doar ao máximo”, disse o ala colombiano em coletiva nesta terça, 4, à tarde, no Fazendão.

Wellington Silva treina

Após sentir o joelho segunda, Wellington Silva treinou nesta terça normalmente e pode figurar nesta quarta entre os titulares. Em forma, seu nome é dado como certo para substituir Eduardo suspenso para o 1º Ba-Vi das semi do Nordestão.

Atlântico x Bahia - 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Baiano

Local: Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA)

Quando: Quarta-Feira, 5, às 21h45

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen e José dos Santos Amador

Atlântico - Gustavo, Cássio, Uesles, Sinval e Lucas; Antônio Carlos, Borges, Michel e Ramon Barbosa; Junior e Hugo. Técnico: Ricardo Silva.

Bahia - Anderson, Wellington Silva, Lucas Fonseca, Jackson e Armero; Matheus Sales, Renê Júnior e Diego Rosa; Maikon Leite, Edigar Junio e Gustavo. Técnico: Guto Ferreira.

adblock ativo