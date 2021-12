Contra Jacuipense, Bahia inicia 'maratona' em Salvador

Terminado o Carnaval, o Tricolor parte para uma maratona de jogos consecutivos por quase um mês. Serão sempre dois por semana. Porém, ao invés de causar preocupação no clube, a sequência foi aguardada com ansiedade, pois as seis próximas partidas serão todas em Salvador.

Para os torcedores, significa oportunidades em série de ver o time do coração de perto. Para os jogadores, representa conforto, por evitar viagens e estar sempre próximo ao lar. E para o clube, como um todo, é a chance de, atuando sempre ao lado da torcida, se firmar de vez nesta temporada.

O primeiro desses jogos é neste domingo, 22, às 16h, contra a Jacuipense, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano. Teórico visitante, o Bahia, na prática, terá todo o estádio a seu favor.

Isso porque o campo de Riachão do Jacuípe está em reforma. Assim, o time da cidade tem mandado suas partidas em Pituaçu, local onde o Tricolor se sente em casa. Foram lá as suas últimas grandes alegrias: o acesso à Série A em 2010 e os títulos estaduais de 2012 e 2014.

"Jogar ao lado da torcida será mesmo uma grande vantagem. Agora, a série de seis jogos seguidos em Salvador tem, como contrapartida, a pressão pelos resultados positivos. E, no meio dessa série, há um clássico, que é um jogo diferente dentro da competição. De qualquer forma, essa sequência é ideal para ajustarmos a equipe e darmos a ela o padrão que pretendemos", disse o técnico Sérgio Soares.

Nesta sequência de seis jogos em palcos soteropolitanos, Jacuipense e Vitória são os únicos adversários que o Bahia enfrentará como visitante.

Neste domingo, não há qualquer restrição por parte da Jacuipense para que a torcida do Bahia ocupe o estádio. Já para o Ba-Vi do próximo domingo, o clube aguarda a confirmação de o Barradão destinar 40% das arquibancadas para os tricolores. Contudo, é possível que o espaço se limite à cota mínima de 10% aos visitantes, pois ainda não foi negociado um acordo com a diretoria rubro-negra.

Ainda há outras quatro partidas como mandante reservadas para os próximos dias nas tabelas do Bahia pelo Estadual e pelo Nordestão (confira quadro abaixo).

"Com essa série ao lado do torcedor, temos tudo para obter a classificação nos dois campeonatos", afirmou o técnico Sérgio Soares.

Novidades

Com uma vitória e uma derrota em dois jogos no Baianão, o Tricolor vai a campo neste domingo, 22, precisando vencer. Para isso, conta com sua equipe praticamente completa.

Os únicos desfalques são o lateral Railan, que sofreu uma pancada no tornozelo no treino de sexta, e o goleiro Omar, lesionado no jogo de quarta, contra o Globo-RN.

Os respectivos substitutos são Tony e Jean, conhecido como Jeanzinho por ser filho do homônimo ex-goleiro do Bahia nos anos 90. Do outro lado, a Jacuipense, com um ponto em dois jogos, ainda luta por sua primeira vitória

A sequência do Bahia na capital

22/2 - domingo

Jacuipense x Bahia

(Pituaçu - Baianão)

25/2 - quarta-feira

Bahia x Catuense

(Fonte Nova - Baianão)

1º/3 - domingo

Vitória x Bahia

(Barradão - Baianão)

5/3 - quinta-feira

Bahia x Globo-RN

(Fonte Nova - Nordestão)

8/3 - domingo

Bahia x Feirense

(Fonte Nova - Baianão)

12/3 - quinta-feira

Bahia x CRB-AL

(Fonte Nova - Nordestão)

