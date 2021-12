Contra Flu de Feira, Gustavo busca ampliar sua artilharia

Trazido para ser uma sombra para Hernane no banco de reservas, Gustavo tem surpreendido neste início de temporada e justificado o apelido de ‘Gustagol’. Ele já marcou três gols em quatro jogos, e é um dos artilheiros do Esquadrão ao lado de Diego Rosa. Acompanhe os lance aqui.

Natural, então, que surjam as comparações com o titular. Em seis jogos, o ‘Brocador’ fez apenas um gol, de pênalti, sobre o Moto Club, pela Copa do Nordeste, e segue em dívida para boa parte da torcida.

Nesta quarta-feira, 21, diante do Fluminense de Feira, Gustavo terá mais uma oportunidade para aumentar a diferença para o concorrente de posição. O duelo será às 21h45, no Joia da Princesa, pela sexta rodada do Campeonato Baiano.

“É importante que ele venha fazendo esses gols. Queira ou não queira, ele marcar acaba gerando uma pressão externa em cima do próprio Hernane”, reconheceu Guto Ferreira.

Mas o comandante tricolor saiu em defesa do seu titular: “Hernane já marcou, sim, no primeiro jogo do ano (ante o Fortaleza), mas o gol foi mal anulado. Nesse último, o goleiro não permitiu que ele fizesse, mas participou dos dois gols da equipe. A participação do centroavante passa por tudo isso”, disse o treinador.

Porém, Guto não deixa de reconhecer os questionamentos da torcida. “Óbvio que é exigido do centroavante os gols, e daqui a pouco vão começar a sair. Se amanhã (quarta-feira) ou depois a gente chegar à conclusão de que Hernane não consegue produzir e que Gustavo está melhor, a gente faz a troca”, disse. “Inclusive já fizemos isso. No ano passado, o pessoal criticava Cajá e queria Régis. Quando efetivamente percebemos que Régis estava melhor, a gente trocou. Vai jogar quem estiver melhor”, concluiu.

Com um jogo pela Copa do Brasil no sábado, contra o Paraná, em Curitiba, o treinador mandará uma equipe alternativa para campo nesta terça. Ele ainda não conta com o meia Allione, em fase final de recuperação de um estiramento no quadril, e com o atacante Maikon Leite, que se prepara fisicamente.

O lateral direito Wellington Silva e o atacante Edigar Junio só devem voltar depois do Carnaval. O lateral esquerdo Matheus Reis é outro que se encontra em fase final de recuperação de uma pubalgia.

Alguns titulares foram relacionados, como Renê Júnior, Diego Rosa e Zé Rafael.

Fluminense x Bahia - 6ª rodada da primeira fase do Campeonato Baiano

Local: Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana (BA)

Quando: Quarta-feira, 22, às 21h45

Árbitro: Diego Pombo Lopez

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen e Cláudio Antônio Dias Aragão

Fluminense de Feira - Jair, Amaury, Igor, Eduardo e Deca; Alexandre, Rogério e Jorge Wagner; Fernando, Janeudo e Luiz Paulo. Técnico: Arnaldo Lira.

Bahia - Jean, Éder, Lucas Fonseca, Rodrigo Becão e Juninho Capixaba; Renê Júnior, Juninho e Renato Cajá; Mário, Diego Rosa e Gustavo. Técnico: Guto Ferreira.

adblock ativo