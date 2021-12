Contra a Chape, Bahia busca reiniciar Série A com pé direito

Enquanto a Copa do Mundo rolava, o Bahia perdia a final do Nordestão para o Sampaio Corrêa. Um dia após a decisão do Mundial, levou 2 a 0 do Vasco e ficou perto de uma improvável eliminação na Copa do Brasil depois de abrir três gols de vantagem na ida.

Saldo negativo recente que tem o adendo da fase terrível do setor ofensivo: a equipe não marca há quatro partidas – fato inédito desde o Brasileirão de 2013. Para tentar virar a maré, o Esquadrão lança mão nesta quinta-feira, 19, de sua principal contratação para o ataque: o centroavante Gilberto, regularizado. Ele deve fazer a estreia já como titular diante da Chapecoense, em Santa Catarina, às 19h30, pela Série A.

A escalação não foi confirmada pelo técnico Enderson Moreira, que armou apenas o sistema defensivo na última atividade antes da partida, nesta quarta, 18, em Chapecó. Nela, ficou certa uma outra estreia: a do lateral-direito Bruno, derradeiro reforço a chegar ao Fazendão. Ele substitui Nino, lesionado.

Por ironia, dos prováveis jogadores de linha que iniciarão o duelo com a Chape, Bruno é aquele que vive o maior jejum de gols. Seu último tento foi anotado no dia 5 de março de 2014, há mais de quatro anos, quando ele ainda defendia o Fluminense. Desde então, passou em branco em 118 partidas. Também há mais de 100 jogos sem marcar está o zagueiro Lucas Fonseca, que fez seu gol mais recente em março de 2017.

No setor ofensivo, Zé Rafael vive a maior sequência de duelos em jejum: oito. Artilheiro do time em 2017, Edigar Junio só disputou duas partidas após retorno de lesão. Antes, no dia 13 de maio, há mais de dois meses, marcou seu último gol (confira abaixo lista completa dos tentos mais recentes dos prováveis titulares desta quinta).

A situação indica que Enderson não deverá perder a chance de reforçar o ataque com Gilberto, apesar do fato de ele não disputar uma partida como titular há 11 meses.

Isso ocorreu quando ele ainda era jogador do São Paulo. Em 2018, pelo Yeni Malatyaspor, da Turquia, foi a campo 12 vezes, sempre entrando durante as partidas, e marcou dois gols – ambos no mesmo jogo. Há duas opções para o ingresso de Gilberto na equipe. Uma é a troca pura e simples por Edigar Junio. Outra é sacar Mena, que vem jogando no meio-campo, e devolver Edigar às pontas.

“Estou muito feliz por estar à disposição do professor, finalmente vou estrear pelo Bahia. Vou procurar ajudar de todos os modos”, afirmou Gilberto.

Situação na tabela

Voltar a fazer gol é necessário para o Tricolor tentar sair da zona de rebaixamento após cinco rodadas. Antes dos jogos desta quarta, o time ocupava a 17ª colocação, com 12 pontos.

Para deixar a zona, basta ao Esquadrão um triunfo, já que o faria ultrapassar ao menos a própria Chapecoense. E, assim, o time chegaria para o Ba-Vi de domingo, na Fonte Nova, em uma condição bem mais confortável.

Gols dos titulares

Bruno

Último gol: 5/3/2014

Jejum: 118 jogos

Tiago

Último gol: 21/3/2018

Jejum: 19 jogos

Lucas Fonseca

Último gol: 18/3/2017

Jejum: 101 jogos

Léo

Último gol: 17/7/2017

Jejum: 43 jogos

Gregore

Último gol: 27/3/2014

Jejum: 58 jogos

Elton

Último gol: 24/5/2018

Jejum: 10 jogos

Vinicius

Último gol: 10/6/2018

Jejum: 3 jogos

Zé Rafael

Último gol: 27/5/2018

Jejum: 8 jogos

Edigar Junio

Último gol: 13/5/2018

Jejum: 2 jogos

Gilberto

Último gol: 31/3/2018

Jejum: 5 jogos

