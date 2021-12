Conti treina normalmente e fica à disposição para duelo contra o Sport

O Bahia poderá ter uma novidade para o clássico nordestino, contra o Sport. Recém-contratado pelo Esquadrão e regularizado nesta sexta-feira, 19, o zagueiro argentino Germán Conti participou normalmente das atividades no CT Evaristo de Macedo, e fica à disposição de Dado Cavalcanti para o confronto diante do Leão da Ilha.

Recuperado de lesão, o goleiro Matheus Claus participou de um treino técnico específico com bola, acompanhado pelo preparador físico. Outro contratado do Tricolor para a temporada, o volante Jonas iniciou os trabalhos na sala de musculação e completou o treino no gramado.

Para os demais atletas do grupo, o dia começou com a apresentação de um vídeo contendo detalhes sobre o próximo adversário. Na sequência, o treinador Dado Cavalcanti separou titulares e reservas para a aplicação de exercícios de bola parada defensiva e ofensiva. As atividades no CT foram concluídas com um treino tático.

Após o fim da última etapa da preparação, o plantel do Bahia deu início ao período de concentração. Bahia e Sport se enfrentam neste sábado, 20, às 16h, no estádio de Pituaçu, em jogo válido pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.

