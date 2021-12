Consultores defendem planos técnico e financeiro no futebol

A profissionalização do futebol e o equilíbrio financeiro é discurso uníssono dos candidatos à presidência do Bahia. Tendo isso como ponto de partida, A TARDE procurou especialistas na área esportiva para apontar o passo a passo para melhorar os resultados do clube.

Gestores e consultores apontam que não existe modelo de gestão infalível, seja associativo, empresa ou misto. No entanto, eles afirmam que o equilíbrio entre arrecadação e despesas é indispensável para o funcionamento do clube, assim como a criação de planejamento técnico e financeiro.

O executivo de gestão esportiva da BDO, Pedro Daniel, alerta que a pressa por resultados não deve ditar o planejamento das agremiações. "O futebol é muito momentâneo, todo mundo tem pressa por resultados positivos. E, por conta disso, às vezes o clube contrata um jogador estrela, que pode não render o esperado e não levar o time pra frente. Daí o clube estoura o orçamento, tem que reestruturar o elenco, não tem rendimento, as marcas se afastam... É um ciclo vicioso".

Para ele, a primeira "lição de casa" é equacionar o caixa, fazer contratações que estejam dentro do orçamento do clube e criar ações de marketing voltadas para a torcida. "As ações de relacionamento servem para aproximar o torcedor do clube, mas, para que tenham sucesso, os dirigentes devem conhecer bem o seu público. Não adianta vender produto premium se seu torcedor-consumidor é de classe D e E", ponderou.

Sucesso cíclico

Daniel diz que é complicado falar em sucesso a longo prazo, mas cita os casos do Corinthians e São Paulo como modelos de gestão competentes. "Existem ciclos vitoriosos, porque as gestões têm mandatos curtos, de três anos, e às vezes a equipe não se reelege. O Corinthians teve um bom ciclo de 2008 a 2012, quando passou por uma maré de vitórias e cresceu em receita. O São Paulo é um bom exemplo de um clube administrado como empresa", disse.

O relatório da Pluri Consultoria Esportiva, publicado em agosto deste ano, corrobora a tese do sucesso cíclico. "Às vezes os clubes têm sorte de contar com dirigentes não remunerados competentes, mas cedo ou tarde eles vão embora (só os ruins ficam tempo demais), e aí o problema volta a aparecer".

O documento ainda caracteriza o futebol brasileiro como amador, porque, diferente do europeu, mistura o esporte com política, que transforma em secundárias as reais necessidades dos clubes.

Para o presidente da ABEX e ex-diretor de futebol do Bahia, Ocimar Bolicenho, a solução só vem com profissionalização da gestão, tal qual uma empresa.

"A condição que o clube dá para o atleta e o departamento de futebol reflete diretamente no resultado em campo. É necessário ter eficiência nas contratações, seja de atletas até a comissão técnica e o departamento de futebol", disse. Ainda assim, ele não desmerece o "elemento sorte" para o sucesso.

Para Bolicenho, além do Corinthians, o campeão brasileiro Cruzeiro, o Internacional e o Flamengo são referências positivas de boas gestões. "O Flamengo está há três anos adotando uma política correta e deve colher os frutos daqui a pouco", previu.

