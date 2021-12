Consulta entre sócios aponta favoritismo para Tillemont

Com as sete candidaturas definidas e a abertura oficial da campanha, começa a expectativa para saber quem lidera a disputa à presidência do Bahia. Numa tentativa de elucidar a questão, a reportagem de A TARDE ouviu 151 sócios em dia com o clube. Na consulta, quem aparece na frente é o candidato Antônio Tillemont, da chapa 'Integridade Tricolor'.

Ele tem a preferência de 69 dos sócios consultados, o equivalente a 45,69%. Em 2º lugar vem Marcelo Sant'Ana, da chapa 'A Vez do Futebol', que foi a opção de 37 associados, ou 24,5% dos que foram ouvidos.

Marco Costa, da chapa 'Nova Ordem Tricolor', e Olavo Fonseca Filho, da 'A Voz do Campeão', apareceram empatados em 3º, com 7 citações para cada um (4,63%). Ronei Carvalho, da 'A Vez da Arquibancada', apareceu em 4º, com 4 citações (2,65%), seguido de Binha, da 'Bahia Campeão dos Campeões', com uma citação (0,66%), e Nelsival Menezes, da 'Vida Nova', que não teve a preferência de nenhum dos consultados.

Chama a atenção a quantidade de sócios que se disseram indecisos, 22, ou 14,56%. Quatro ainda declararam que devem votar em branco (2,65%).

Os 151 sócios foram consultados antes do jogo entre Bahia e Grêmio, no domingo, 30, na Fonte Nova. Para selecionar apenas os que estão em dia, a reportagem entrevistou quem saía com um ingresso da bilheteria EDG, que é de atendimento exclusivo para associados. Antes de comprar um bilhete, o torcedor precisa entregar o cartão de sócio para mostrar que está adimplente, e só então adquirir o bilhete a preço reduzido. A abordagem foi da seguinte forma: se era realmente sócio, se pretendia votar e, se a eleição fosse hoje, em quem votaria.

O Bahia calcula ter 7.200 sócios em dia. Quem quiser votar precisa comparecer à bilheteria EDG da Fonte Nova, entre os dias 4 e 6 de dezembro, portando um documento com foto e CPF, para se cadastrar.

Segundo o estatístico Evaldo Simões, a consulta não tem valor de pesquisa e, por isso, não é sintomática. "Sugere-se que o candidato seja o favorito, mas não é possível afirmar. Para isso, seria preciso elaborar uma metodologia, definir uma amostra e um questionário", disse.

Favoritos?

A consulta demonstrou resultado parecido com a enquete lançada no portal de A TARDE na semana passada. Tillemont foi o primeiro com 31% dos votos, seguido de Sant'Ana com 18%. 1.650 pessoas - que podem ser sócios ou não do clube - participaram desta sondagem.

Entre os sócios consultados, o engenheiro Celso Magalhães justificou sua escolha por Tillemont: "Acho que ele tem as melhores ideias para o futebol. Votei nele no ano passado e votarei de novo". O estudante Gustavo Coelho optou por Sant'Ana. "É quem melhor se encaixa no perfil que procuro: jovem, independente e, pelo que vi, tem se preparado", argumentou.

Os indecisos esperam mais divulgação dos candidatos. "Não conheço o suficiente nenhum deles. Sei os nomes, mas queria ouvir melhor as propostas", disse o engenheiro Uilson Goes.

