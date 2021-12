Conselho Deliberativo do Bahia aprova contas do clube de 2019

O Conselho Deliberativo do Bahia aprovou, por unanimidade, as contas do tricolor referentes ao ano de 2019. O encontro virtual foi realizado na noite desta segunda-feira, 29.

Com a apresentação dos vencimentos do clube, detalhes financeiros, balanços e comparativos, os conselheiros do Esquadrão votaram a favor da aprovação das contas. Os torcedores do clube puderam acompanhar a reunião pelo YouTube, o TV BAHÊA.

O evento, que ocorre desde 2016, faz parte da remodelação do clube, considerado o segundo mais transparente do Brasil, segundo pesquisa realizada pelo site GloboEsporte, envolvendo 30 clubes das séries A e B.

