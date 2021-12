Conselho Deliberativo aprova edital de negociações para venda do Fazendão

O Conselho Deliberativo do Bahia aprovou o edital de apresentação para propostas de compra do antigo Centro de Treinamentos do clube, o Fazendão, localizado em Itinga. Na reunião, realizada nesta segunda-feira, 9, foi decidido que o clube continuará recebendo novas propostas para ampliar a concorrência e chegar ao melhor valor possível com a venda.

Em um comunicado emitido na manhã desta quarta-feira, 11, o clube informou que a decisão da venda "cabe exclusivamente à Assembleia Geral", e que os sócios do clube terão acesso às informações e aos pareceres do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal.

A Assembleia Geral está prevista para o próximo mês de abril. De acordo com o edital, o Fazendão tem área superficial de 125.463 m² e a área anexa, também a venda, de 3.200,50 m².

