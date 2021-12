Conselho confirma que salário de Schmidt será de R$ 30 mil

A primeira reunião dos 100 novos conselheiros do Bahia, ocorrida no último sábado, 21, na sede social do clube, definiu o salário do presidente recém-eleito Fernando Schmidt. O mandatário teve seus vencimentos fixados no valor de R$ 30 mil mensais.

O montante, que já havia sido antecipado por A TARDE na edição do dia 10 de setembro, foi aprovado por 45 dos 92 conselheiros que compareceram ao encontro (32 foram contrários e 15 optaram pela abstenção).

Com a oficialização da remuneração, o Bahia perderá benefícios fiscais que outros clubes recebem por estarem classificados como "empresas sem fins lucrativos".

Impostos federais não serão mais desonerados dos gastos do tricolor, de acordo com o entendimento do advogado especialista em direito esportivo Fábio Cruz.

"A remuneração do presidente ainda é uma novidade no futebol, mas, a priori, o Bahia perde descontos no INSS e também no recolhimento do FGTS dos funcionários", diz o advogado, que ainda emenda: "Por outro lado, é um sistema sem hipocrisia, pois coloca abertamente que o presidente é um funcionário do clube, que tem uma relação profissional e precisa receber salário. E não mais um abnegado, que faz tudo por amor", resume.

Também por decisão do conselho do Bahia, o vice-presidente (Valton Pessoa) não terá salário fixo. E só receberá remuneração quando substituir o mandatário, ainda assim na proporção de dias equivalentes à substituição.

Joia a R$ 10 - O conselho ainda definiu que o valor da joia da associação continuará em R$ 10 (mesmo valor estipulado no período do interventor Carlos Rátis). As mensalidades dos sócios também não sofrerão aumento, mantendo-se preço de R$ 40.

Com a decisão, a medida judicial que impedia novas filiações - baseado na ausência de decisão do conselho deliberativo (conforme prega o estatuto tricolor) - perde o objeto, de modo a abrir o clube para novas associações.

A reunião do Bahia ainda ratificou o nome de Fernando Jorge Carneiro como novo presidente do conselho, com Jorge Maia como vice e Leandro Fernandes como secretário geral.

