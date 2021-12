Conselho autoriza clube a fazer empréstimo por acordo dos CTs

Em reunião realizada na noite desta terça-feira, 18, na Arena Fonte Nova, o Conselho Deliberativo do Bahia autorizou a diretoria do clube a tomar empréstimo estimado em R$ 17 milhões para cumprir o acordo que lhe garantirá ficar com dois CTs, o Fazendão e a Cidade Tricolor, em Dias D’Ávila.

Segundo informa a cúpula do Esquadrão, trata-se de uma precaução para o caso de haver necessidade de um aporte adicional para a tratativa com a financeira Planner e a OAS, responsável pela construção da Cidade Tricolor.

Após um longo imbróglio por conta de detalhes do contrato feito na gestão Marcelo Guimarães Filho para adquirir o novo CT, o Bahia conseguiu um acordo em que terá de pagar R$ 7,2 milhões pelo patrimônio.

Lateral volta do Rio e continua tratamento Lateral volta do Rio e continua tratamento

Na votação desta terça, 42 conselheiros se mostraram favoráveis à decisão de tomar empréstimo caso seja necessário, enquanto 24 foram contra e seis aprovaram a questão de forma parcial.

“Essa autorização nos dará tranquilidade para conduzir outras negociações que podem até mesmo evitar a necessidade de empréstimo”, afirmou o vice-presidente do Bahia, Pedro Henriques, que ressaltou o fato de, no orçamento apresentado em 2016, ter sido registrada a previsão de déficit de R$ 17 milhões.

O clube ainda fará investimentos no time, lojas oficiais e em uma sede na Fonte Nova.

adblock ativo