"Conseguindo a classificação, isso vai nos dar confiança", diz Douglas sobre a Sul-Americana

Após cumprir suspensão no último jogo do Brasileirão, o goleiro Douglas está de volta a equipe titular do Esporte Clube Bahia, desta vez, para enfrentar o Botafogo, em partida válida pelas Oitavas de Final da Sul-Americana, nesta quarta-feira, 03, às 21h45, no Rio de Janeiro, no estádio Nilton Santos.

Além do confronto difícil pelo torneio continental, o Tricolor enfrenta o Grêmio, no sábado, 06, pelo Brasileirão, às 21h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Com isso, o time baiano fará apenas um treino, no CT do Internacional, entre os dois jogos.

"É difícil não pensar nos dois jogos, mas nós temos jogadores que tem uma boa experiência, temos também uma comissão que também tem muita experiência, e nós temos essa consciência de saber separar bem as duas competições, então a gente tem se preparado para o jogo do Botafogo, mas sem deixar de pensar na nossa sequência de partidas. Tenho certeza que o professor Enderson vai fazer as escolhas corretas para que a gente tenha um time na quarta para conseguir vencer e conseguir a classificação diante do Botafogo e também para duelar com o Grêmio e conseguir um bom resultado em Porto Alegre", disse o arqueiro.

Na primeira partida das oitavas, o Esquadrão ganhou por 2 a 1. Com isso, o Tricolor tem uma certa vantagem, precisando apenas de um empate para avançar de fase e fazer história se classificando, pela primeira vez, para umas quartas de final da competição. E caso de derrota, o Bahia precisará de pelo menos dois gols para conseguir a classificação.

“A gente sempre está pensando em vencer para agradar aos nossos torcedores. A gente sabe que a torcida do Bahia é apaixonada, ela vê um grande potencial no nosso time, nos vê capaz em uma melhor colocação, brigando por título. É uma oportunidade de marcar história no Bahia, sabemos disso. É um campeonato que o clube ainda não tem, uma fase que o clube ainda não chegou. Isso não é um peso para nós, mas uma motivação. Conseguindo a classificação, isso vai nos dar confiança, gás a mais para melhorar a nossa posição no Brasileiro”, comentou.

O Bahia finalizou a preparação na manhã desta terça-feira, 02. Antes de começar os trabalhos, os jogadores assistiram um vídeo sobre o alvinegro carioca. Após essa primeira etapa, o grupo participou de um treino recreativo, seguido por uma atividade intensa com bolas paradas e exercícios nas partes defensiva e ofensivas.

"Não é só o Botafogo que tem grandes ataques e jogadores de qualidade. Claro que quando um time tem uma sequência de partidas ode faz um número maior de gols, os jogadores ficam com uma maior confiança. E também a gente tem esse entendimento, mas a preparação é igual para todas as partidas, a gente analisa o momento e as possíveis opções do Botafogo e nos preparamos para evitar os gols, independente de quem jogue", finalizou Douglas.

Além do confronto difícil pelo torneio continental, o Tricolor enfrenta o Grêmio, no sábado, 06, pelo Brasileirão

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira

adblock ativo