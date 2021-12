"Conseguimos voltar para o campeonato", celebra Cláudio Prates

O resultado positivo contra o Atlético de Alagoinhas deu um pouco mais de tranquilidade para o Bahia no Campeonato Baiano. Para o técnico Cláudio Prates, o triunfo colocou o tricolor de volta na briga pelo título da competição estadual.

"A gente sabia que era nossa decisão para entrar no campeonato. Conseguimos um resultado importante, conseguimos acima de tudo voltar para o campeonato", exaltou Prates após o jogo.

Na partida realizada no estádio de Pituaçu, na tarde deste domingo, 4, o tricolor venceu com gols de Bruno Camilo e Gustavo Henrique. Dionísio descontou para o adversário. O resultado deixou o Esquadrão na quarta colocação.

Na avaliação do treinador, o placar favorável na partida foi mais importante do que o desempenho técnico, tático e individual. "Em vários jogos a gente teve aproveitamentos técnicos e táticos melhores que este, mas o importante foi conseguir esse triunfo e voltar para o campeonato", ressaltou, destacando a entrega do grupo dentro de campo.

