Conquista x Bahia: siga o lance a lance do jogo

O portal do A TARDE transmite ao vivo o lance a lance da partida entre Vitória da Conquista x Bahia, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano, que acontece daqui a pouco, neste domingo, 16, às 16h, no Lomantão, em Conquista.

Este ano, o Bahia já encarou o Vitória da Conquista três vezes - duas pelo Campeonato do Nordeste e uma pelo Estadual. Levou a melhor em duas oportunidades e empatou um jogo, com o adversário sempre dando trabalho.

Para o confronto, o Esquadrão que entra em campo já classificado para as semifinais do Baianão, por causa da derrota do Juazeirense para o Vitória, no sábado, 15, conta com a estreia do meia Lincoln.

adblock ativo