Com o fim das penalidades e o título conquistado pelo Esquadrão, um princípio de confusão tomou conta da Arena Castelão, neste sábado, 8. Os jogadores de Bahia e Ceará se desentenderam ainda no gramado e protagonizaram uma briga generalizada.

Confusão entre jogadores mancha final da Copa do Nordeste

Do lado alvinegro, Messias, Mendonza e Lima lideraram o desentendimento. Já pelo Bahia, Nino, Lucas Araújo foram os envolvidos na briga. Mais exaltado, o colombiano partiu para cima do lateral-direito do Tricolor, que se defendeu. Em certo momento, Jael e Douglas Friendrich acabaram trocando socos e ponta-pés também.

O motivo do embate pós-jogo ainda é desconhecido. Os envolvidos na confusão devem ser punidos na próxima temporada competição, em 2022. Detalhe que o defensor do Esquadrão sequer atuou, pois havia recebido o 3° cartão amarelo no 1° duelo, em Salvador.

