Confirmada saída do diretor de futebol do Bahia

O diretor de futebol William Machado vai deixar o Bahia, como já tinha sido antecipado pelo A TARDE Esporte Clube nesta quinta-feira, 6. William vai dar uma entrevista coletiva para falar sobre o assunto na tarde desta quinta, de acordo com a assessoria do clube. Ainda não há informações de quem vai substituir o profissional. Ele deixa o time por cuidar do pai, que está com problemas de saúde.

