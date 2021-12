Confirmada data para o jogo entre Bahia x Grêmio

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) confirmou a nova data do jogo entre Bahia x Grêmio, na Arena Fonte Nova, válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida, que estava prevista para ocorrer no dia 29 de novembro, será realizada no dia 30 (domingo). O horário, no entanto, ainda será informado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A alteração ocorreu devido ao show do cantor Roberto Carlos, marcado para o dia 29, com início previsto para as 21h30.

