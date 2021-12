Confira o tempo de contrato do plantel tricolor

O Bahia foi a equipe que mais jogou em 2018. Foram ao todo cinco competições disputadas. O Tricolor vai completar 75 jogos no próximo domingo, quando enfrenta o Cruzeiro pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. O Esquadrão já garantiu a vaga na Copa Sul-Americana de 2019.

Para a próxima temporada, o Tricolor também disputará cinco torneios: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Brasileirão, Copa do Brasil e Sula. Para isso, precisará preparar o elenco. Saiba quais jogadores estarão no plantel de 2019:

Goleiros:

Douglas - até dezembro de 2020

Anderson - até maio de 2019

Fernando - até dezembro de 2019

Zagueiros:

Ignácio - contrato até dezembro de 2018

Douglas Grolli - contrato até dezembro de 2018

Tiago - até dezembro de 2020

Lucas Fonseca - até dezembro de 2019

Everson - até dezembro de 2020

Jackson - até dezembro de 2019

Laterais:

Nino Paraíba - até dezembro de 2019

Léo - contrato até dezembro de 2018

Paulinho - até dezembro de 2021

Bruno - até dezembro de 2018

Volantes:

Elton - até dezembro de 2019

Nilton - contrato até dezembro de 2018

Edson - contrato até dezembro de 2018

Gregore - até dezembro de 2021

Flávio - até dezembro de 2020

Meias:

Vinicius - contrato até dezembro 2018

Allione - contrato até dezembro de 2018

Marco Antônio - até dezembro 2021

Ramires - até dezembro de 2022

Zé Rafael - seria até dezembro 2020, mas foi vendido para o Palmeiras

Luiz Henrique - empréstimo até dezembro de 2018

Atacantes:

Gilberto - contrato até dezembro de 2018

Edigar Junio - até dezembro de 2020

Élber - até dezembro de 2020

Clayton - até agosto de 2019

Junior Brumado - até dezembro 2020

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

