Confiante, Bahia quer repetir contra o Botafogo a boa atuação da estreia

O Bahia não poderia ter começado o Campeonato Brasileiro de forma mais convincente. Mesmo saindo atrás no placar, o time de Roger Machado conseguiu buscar a vitória por 3 a 2 contra o Corinthians na Arena Fonte Nova e saiu de campo aplaudido pelo torcedor. Agora o elenco espera repetir a dose diante do Botafogo nesta quinta-feira, às 20 horas, no Engenhão, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada.

Roger Machado ficou satisfeito com a atuação do Bahia em Salvador e deve manter a mesma base entre os titulares. A única dúvida está no gol, já que Douglas Friedrich se recuperou de uma lesão na coxa e vem treinando normalmente. Como está sem ritmo de jogo, o treinador pode manter Anderson, que agradou contra o Corinthians.

"Anderson é um bom goleiro, experiente, assim como o Douglas. Este está um tempo fora, está voltando agora, pegando ritmo nos treinamentos. Em se tratando de um clube de qualidade, tem que ter um elenco de alto nível, em qualquer posição. Em relação a se ele vai jogar ou não, não sei. É com o professor Roger", comentou o lateral Moisés sobre os dois companheiros.

Negociado com o Fluminense, Guilherme não faz mais parte do elenco do Bahia. Rogério, que entrou muito bem contra o Corinthians e marcou um golaço da vitória por cobertura em cima de Cássio, tem a possibilidade de entrar no segundo tempo. Mas dificilmente vai ganhar a condição de titular de Arthur Caíke.

adblock ativo